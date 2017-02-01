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Приморцам может не хватить родной земли
Бесплатная земяля в крае стала доступной любому россиянину
С 1 февраля любой россиянин сможет получить в безвозмездное пользование «дальневосточный гектар». Ранее вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ заявлял, что со стартом свободного распределения ожидается серьезный всплеск обращений. На данный момент жителями Приморья подано более 11,5 тыс. заявлений. В том числе около 5 тысяч – в январе, и более 200 – за сутки с 30 по 31 января.
По данным ВЦИОМ, на конец прошлого года около 6% россиян твердо намерены выбрать себе «дальневосточный гектар» и около 7% думали над этим. «Это более 10 млн человек, и для нас это будет очень серьезным испытанием», - пояснил Юрий Трутнев.
В интервью, опубликованном в «Российской газете», вице-премьер сообщил, что к настоящему времени заявки на «дальневосточный гектар» подали уже более 36 тыс. человек.
«Мы исходим из того, что распространение выделяемых участков на всю территорию России позволит увеличить цифру только за 2017 год до 100 тыс. человек», - сказал Юрий Трутнев.
Правительство РФ рассматривает реализацию закона о «дальневосточном гектаре» как одна из мер привлечения населения в регион, в котором в настоящее время проживает 6,2 млн человек.
Досье «Золотого Рога»: Федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. С этой даты выбрать участок земли жители Дальнего Востока могли в «пилотном» муниципальном образовании своего субъекта (приморцы - в Ханкайском районе). С 1 октября земельные участки стали доступны дальневосточникам на всей территории региона.С 1 февраля 2017 года гектар будет предоставляться всем гражданам РФ, независимо от их места жительства. Согласно закону, земельный участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении 5 лет участок можно арендовать или получить в собственность. Подать заявление на участие можно в управления землями и имуществом муниципальных образований в бумажном виде или в онлайн-режиме на портале НаДальнийВосток.РФ.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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