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"Аэрофлот" поссорился с хабаровским губернатором

30 Мая 2019, 17:13 | Хабаровск

Авиакомпания назвала попыткой давления на следствие слова Фургала о причине крушения «Суперджета»

Губернатор Хабаровского края Сергей ФУРГАЛ заявил о том, что одной из причин катастрофы самолета Superjet-100 в Шереметьево является не состояние воздушного судна, а человеческий фактор. В «Аэрофлоте», которому принадлежал рухнувший самолет, расценили заявление о причинах катастрофы как попытку давления на ход расследования.

Резкое заявление глава региона сделал в эфире местного телевидения, на территории которого работает Комсомольский-на-Амуре авиазавод, выпускающий самолеты. Он сказал о том, что «самолет, согласно заключению комиссии, был технически исправен».

Пресс-служба губернатора и правительства края сообщила о письме Росавиации, полученном региональным министерством транспорта и дорожного хозяйства, в котором сообщались детали произошедшей 5 мая катастрофы.

«Я, как министр транспорта Хабаровского края, получил официальный документ с информацией по безопасности полетов №7 от заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта о том, что самолет попал в грозу. При этом был зафиксирован отказ радиосвязи, и, соответственно, экипаж попал в особый случай полета. К сожалению, экипаж установил аварийный код только во время снижения и захода на посадку, поэтому аэропорт Шереметьево не успел подготовить полосу к аварийной посадке»,- говорится в распространенном пресс-службой Фургала комментарии министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерия НЕМЫТОВА.

«Мы ни в коем случае не обвиняем компанию «Аэрофлот» и ее сотрудников, ни аэропорт Шереметьево. Мы ждем, когда будет официальный отчет МАК (Международный авиационный комитет – Прим. авт.), только тогда можно будет говорить о причине катастрофы. Но опять же не о вине. Вину устанавливают уже следственные органы, которые имеют на руках полный отчет МАК. Мы же сейчас основываемся на официальных данных, которые получили эксплуатанты, то есть авиакомпании. И руководителям вменено в обязанность не просто довести данную информацию до своих пилотов, инженеров, но и выполнить рекомендации - провести дополнительные занятия с летным составом, чтобы они не попали в такую же ситуацию»,- отметил министр.

«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Фургала о том, что причина катастрофы рейса SU1492 Москва - Мурманск – «это на 100% человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию МАК и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение», - считают в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что в адрес компании не поступало официального заключения, на которое ссылается глава региона, и попросили предоставить документы, подтверждающие обнародованную информацию об окончательных итогах расследования. «В случае отсутствия таковых, «Аэрофлот» требует незамедлительного и официального опровержения», - добавили в пресс-службе перевозчика.

5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево», совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. Погиб 41 человек. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, в том числе недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС

Автор: Олег Клименко
Теги: "Аэрофлот"  "Суперджет"  хабарвоск  Сергей Фургал 



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