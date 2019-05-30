Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Аэрофлот" поссорился с хабаровским губернатором
Авиакомпания назвала попыткой давления на следствие слова Фургала о причине крушения «Суперджета»
Губернатор Хабаровского края Сергей ФУРГАЛ заявил о том, что одной из причин катастрофы самолета Superjet-100 в Шереметьево является не состояние воздушного судна, а человеческий фактор. В «Аэрофлоте», которому принадлежал рухнувший самолет, расценили заявление о причинах катастрофы как попытку давления на ход расследования.
Резкое заявление глава региона сделал в эфире местного телевидения, на территории которого работает Комсомольский-на-Амуре авиазавод, выпускающий самолеты. Он сказал о том, что «самолет, согласно заключению комиссии, был технически исправен».
Пресс-служба губернатора и правительства края сообщила о письме Росавиации, полученном региональным министерством транспорта и дорожного хозяйства, в котором сообщались детали произошедшей 5 мая катастрофы.
«Я, как министр транспорта Хабаровского края, получил официальный документ с информацией по безопасности полетов №7 от заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта о том, что самолет попал в грозу. При этом был зафиксирован отказ радиосвязи, и, соответственно, экипаж попал в особый случай полета. К сожалению, экипаж установил аварийный код только во время снижения и захода на посадку, поэтому аэропорт Шереметьево не успел подготовить полосу к аварийной посадке»,- говорится в распространенном пресс-службой Фургала комментарии министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерия НЕМЫТОВА.
«Мы ни в коем случае не обвиняем компанию «Аэрофлот» и ее сотрудников, ни аэропорт Шереметьево. Мы ждем, когда будет официальный отчет МАК (Международный авиационный комитет – Прим. авт.), только тогда можно будет говорить о причине катастрофы. Но опять же не о вине. Вину устанавливают уже следственные органы, которые имеют на руках полный отчет МАК. Мы же сейчас основываемся на официальных данных, которые получили эксплуатанты, то есть авиакомпании. И руководителям вменено в обязанность не просто довести данную информацию до своих пилотов, инженеров, но и выполнить рекомендации - провести дополнительные занятия с летным составом, чтобы они не попали в такую же ситуацию»,- отметил министр.
«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Фургала о том, что причина катастрофы рейса SU1492 Москва - Мурманск – «это на 100% человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию МАК и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение», - считают в компании.
В пресс-службе подчеркнули, что в адрес компании не поступало официального заключения, на которое ссылается глава региона, и попросили предоставить документы, подтверждающие обнародованную информацию об окончательных итогах расследования. «В случае отсутствия таковых, «Аэрофлот» требует незамедлительного и официального опровержения», - добавили в пресс-службе перевозчика.
5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево», совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. Погиб 41 человек. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, в том числе недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ТАСС
Новости тематики
- "Аэрофлот" поссорился с хабаровским губернатором
- В аэропорту Хабаровска оказался подозрительно дорогой керосин
- Бывший губернатор Хабаровского края остался под арестом
- Лучших потребителей тепловой энергии определили в Хабаровском крае
- Семьям погибших при крушении самолета выплатят по миллиону
- Хабаровская ТЭЦ-1 утвердила программу по снижению выбросов
- День воды прошел на Майской ГРЭС в Хабаровском крае
- С начала этого года юристы Хабаровской теплосетевой компания подали более 8 тыс. исков из-за задолженности за тепло
- На Хабаровской ТЭЦ-2 пущена в работу станция химико-биологической очистки и обеззараживания сточных вод
- В Хабаровском крае будут восстанавливать судоремонтный завод
Новости раздела
- "Аэрофлот" поссорился с хабаровским губернатором
- В аэропорту Хабаровска оказался подозрительно дорогой керосин
- Бывший губернатор Хабаровского края остался под арестом
- Лучших потребителей тепловой энергии определили в Хабаровском крае
- Семьям погибших при крушении самолета выплатят по миллиону
- "Хабаровская генерация" подвела итоги отопительного сезона
- Хабаровская ТЭЦ-1 утвердила программу по снижению выбросов
- День воды прошел на Майской ГРЭС в Хабаровском крае
- Хабаровская ТЭЦ-3 направит на реконструкцию более 520 млн рублей
- С начала этого года юристы Хабаровской теплосетевой компания подали более 8 тыс. исков из-за задолженности за тепло
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- От "хрущевок" стоит как можно скорее избавиться
- Приморцы решили написать обращение к президенту Украины Зеленскому
- На острове Русском хотят ограничить скорость до 40 километров в час
- Южная Корея открывает новые стороны туристам Приморья
- НеТОРопливый подход
- Владивосток борется против строительства высотки компанией "Порто-Франко 70"
- Лицом к лицу с Фемидой
- Во Владивостоке наступил Новый год
- Кому выгодно дестабилизировать ситуацию в Находке?
- В "китовую тюрьму" косатки и белухи попали по закону