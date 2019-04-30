Семьям погибших при крушении самолета выплатят по миллиону

Следователи рассматривают две основные версии катастрофы

Правительство Хабаровского края выплатят из резервного фонда по 1 млн рублей семьям летчиков, погибших 27 апреля при крушении самолета Як-18. Следователи рассматривают две основные версии произошедшего - ошибка пилотирования или техническая неисправность самолета.

Самолет разбился после взлета с посадочной площадки аэродрома Калинка. Погибли два человека - президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир ЛЕВШИН и владелец самолета Сергей ЛАНКИН. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 263 УК РФ («Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц»).

Г-н Левшин был организатором акции «Эскадрилья героев», в рамках которой в День Победы над Хабаровском пролетали самолеты, на фюзеляжах которых размещались фотографии военных летчиков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. В 2019 году акция должна была состояться в третий раз, ее отменили.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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