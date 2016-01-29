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Будущая объездная дорога вокруг Хабаровска будет отдана в концессию на 15 лет
Трасса представляет собою скоростную дорогу высшей технической категории с 4-полосным движением
5 февраля в Москве пройдет road-show строительства объездной автодороги вокруг Хабаровска. Проект претендует на получение федеральной субсидии за счет средств, которые с ноября прошлого года собирает в дорожный фонд страны система «Платон», сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Выбор концессионера будет осуществляться на открытом конкурсе на право создания, финансирования и эксплуатации автомобильной дороги. Согласно будущей схеме государственно-частного партнерства предполагается, что строительство и эксплуатация объекта будет осуществляться за счет бюджетного и частного финансирования.
Расчетная финансовая модель подразумевает заключение концессионного соглашения сроком на 15 лет с учетом софинансирования проекта в размере не более 24,8 млрд рублей из средств регионального и федерального бюджета. При этом рассматривается привлечение федеральных средств, собранных системой «Платон».
«Учитывая высокую степень подготовки проекта, ожидается, что именно заявка на федеральное софинансирование от Хабаровского края поступит в ведомство одной из первых», - говорится в сообщении Росавтодора.
Трасса представляет собою скоростную дорогу высшей технической категории с 4-полосным движением и общей протяженностью более 26 километров. Объект включает в себя 24 моста и путепровода, а также 5 автомобильных развязок.
Новая транспортная артерия региона позволит улучшить доступность и обеспечит дополнительное развитие инфраструктуры Хабаровского края за счет выведения транзитного транспорта за пределы города. Также дорога свяжет между собой три федеральные трассы – А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток».
60% участников road-show – это иностранные компании, среди которых Deutsche Bank, Societe Generale, Citigroup, австрийская Alpine Bau, французской инфраструктурная компания Vinci и банк BNP Paribas. Также интерес к проекту проявляют азиатские инвесторы, в том числе, China Communication Construction Company, Korea Exchange Bank, Korea Development Bank и др.
По данным Росавтодора, по состоянию на 28 января системой «Платон» собрано для перечисления в Федеральный дорожный фонд РФ 2,87 млрд рублей.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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ну вот, опять черная дыра для бюджета! т. е. построят за счет госказны, а доход будут получать в свой карман!?