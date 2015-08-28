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Хабаровский НПЗ стал первым заводом, подключенным к ВСТО
До настоящего времени сырье поступало на завод в цистернах по железной дороге
Нефтепровод-отвод длиной в 28 километров от ВСТО-2 до Хабаровского нефтеперерабатывающего завода (АО "ННК-Хабаровский НПЗ", принадлежит ЗАО "Независимая нефтегазовая компания") в пятницу введен в эксплуатацию в Хабаровске. Коммерческие поставки нефти по отводу от ВСТО на НПЗ начнутся уже в сентябре, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
"Хабаровский НПЗ - это первый завод, подключенный к ВСТО. Строительство отвода - это реализация цели ВСТО не только экспортировать нефть в АТР, но и подключение к нефтяной артерии НПЗ на Дальнем Востоке. На очереди Комсомольский НПЗ (принадлежит НК "Роснефть" - Прим. авт.) и ВНХК в Находке", - сказал на церемонии открытия генеральный директор ООО "Транснефть Дальний Восток" (дочерняя компания АК "Транснефть") Роберт ГАЛИЕВ.
По его словам, сообщает деловая газета "Золотой Рог", Комсомольский НПЗ планируется подключить к трубе в конце 2017 года, а ВНХК - в 2020 году. Подключение заводов позволит нарастить их мощности и снизить затраты на поставку нефти.
Как сообщил Галиев, объем коммерческих поставок на Хабаровский НПЗ в 2015 году составит около 1,6 млн тонн нефти. Планируется, что ежегодно на ХНПЗ будет поступать 5 млн тонн нефти, а с 2019 - до 6 млн тонн в год.
В 2014 году на заводе завершена генеральная реконструкция, позволившая увеличить мощность переработки, перейти к производству топлив класса Евро-5, снизить нагрузку на окружающую среду.
Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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