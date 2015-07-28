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Соглашения о создании очередных ТОР на Дальнем Востоке будут подписаны 29 и 30 июля

28 Июля 2015, 17:32 | Хабаровск

Вслед за Приморьем очередь дошла до хабаровских ТОР "Хабаровск" и "Комсомольск"

Соглашения о создании ТОР (территории опережающего развития) "Хабаровск" и "Комсомольск" будут подписаны 29 и 30 июля соответственно, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

В эти дни министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА в ходе рабочей поездки в Хабаровский край проведет совещания о создании в крае первых территорий опережающего развития "Хабаровск" и "Комсомольск" и примет участие в подписании соответствующих соглашений с правительством края и муниципальными образованиями. 

29 июля в Хабаровске будет подписано соглашение о создании ТОР "Хабаровск" на территориях муниципальных образований "Город Хабаровск", "Хабаровский муниципальный район" и "Ракитненское сельское поселение".

30 июля в Комсомольске-на-Амуре будет подписано соответствующее соглашение о создании ТОР "Комсомольск" на территориях муниципальных образований "Город Комсомольск-на-Амуре" и "Город Амурск" Хабаровского края - будет подписано в Комсомольске-на-Амуре.

В ходе визита глава Минвостокразвития также примет участие в открытии дней провинции Хэйлунцзян (КНР) в Хабаровском крае.

ТОР "Хабаровск", "Комсомольск" и "Надеждинская" (Приморский край) - первые три территории опережающего развития на Дальнем Востоке России. 

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: минвостокразвития  тор  Хабаровск 






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Комментарии

  • Лм22:45, 28.07.2015#

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