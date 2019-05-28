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В аэропорту Хабаровска оказался подозрительно дорогой керосин

28 Мая 2019, 15:51 | Хабаровск

Топливозаправщика уже штрафовали по этому случаю

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Хабаровскому краю возбудило дело в отношении ООО «ТЗК-Аэро» (Хабаровск, компания по обеспечению авиационным топливом в Дальневосточном регионе) по факту установления монопольно высокой цены на авиатопливо в аэропорту Хабаровска («Новый»).

«По результатам изучения документов и сведений, полученных от ООО «ТЗК-Аэро» в рамках проверки исполнения предписания антимонопольного органа, а также изучения иных документов и сведений, имеющихся в распоряжении Хабаровского УФАС России, принято решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства», - говорится в сообщении ведомства.

В 2016 году ФАС уже признавала «ТЗК-Аэро» нарушителем ч.2 ст.14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке) из-за установления монопольно высоких цен в 2013-2014 годах в том же аэропорту. Административный штраф тогда составил 51,5 млн рублей, компания оплатила его в полном объеме.

«ТЗК-Аэро» включено в реестр субъектов естественных монополий на транспорте. Компания занимает доминирующее положение на рынке услуг по обеспечению авиатопливом воздушных перевозок, в том числе по реализации авиатоплива и заправке воздушных судов в хабаровском аэропорту.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТЗК-Аэро» на 51% принадлежит ООО «Петролеус-Инвест», еще на 49% - АО «Хабаровский аэропорт».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: топливо  штраф  Хабаровск  ФАС  аэропорт 



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