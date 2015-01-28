Хабаровчане оценили качество федеральных госуслуг на "4 с плюсом"

Оценки и замечания пользователей портала "Ваш контроль" становятся поводом для проверок

Хабаровский край – достаточно активный участник проекта "Ваш контроль". За 2014 год его жители, согласно статистике сайта, оставили на нем под 100 тыс. оценок. По количеству оценок, выставленных Федеральной миграционной службе, например, Хабаровский край занимает 5-е место среди всех российских регионов, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Игорь МАКАРОВ этим летом переехал с семьей из Луганска в Тюменскую область, оформил там разрешение на временное проживание. Семья решила стать участниками госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, но местом будущего проживания выбрала Хабаровский край. И тут возник вопрос - как подать заявление на участие в программе в Хабаровском крае, будучи зарегистрированными в Тюменской области, чтобы при этом не потерять положенные по закону компенсации? Сотрудники ФМС ни в Тюмени, ни в Хабаровске не смогли разъяснить Игорю порядок, и он обратился с вопросом на сайт "Ваш контроль". И вскоре получил через портал ответ, что в его случае нужно делать.

Сайт "Ваш контроль" (vashkontrol.ru) запущен в 2013 году для того, чтобы люди по всей стране, и в каждой конкретной точке могли оценить качество предоставляемых ведомствами госуслуг и высказывать свои замечания. До 2015 года система охватывала только три федеральных ведомства - ФМС, ГИБДД и Росреестр. С этого года к мониторингу подключаются ПФР, ФНС, Служба судебных приставов, Росимущество, Роспотребнадзор и многофункциональные центры оказания госуслуг.

Хабаровский край – достаточно активный участник проекта. За 2014 год его жители, согласно статистике сайта, оставили на нем под 100 тыс. оценок. По количеству оценок, выставленных Федеральной миграционной службе, например, Хабаровский край занимает 5-е место среди всех российских регионов.

Лучше всего, по мнению хабаровчан, свою работу делают сотрудники ФМС. Качеством услуг этой организации довольны 93% обратившихся в ведомство, а средняя оценка составляет 4,7 балла. Так же примерно граждане оценивают работу ФМС по всей России, а вот у "соседей" ситуация обстоит чуть похуже - Амурская, Магаданская области, Приморский край и республика Саха получили от пользователей меньшее количество баллов по качеству госуслуг ФМС.

Госуслуги краевого ГИБДД оценили на 4,6 балла, и ими удовлетворен 91% граждан. Это выше, чем средние значения по стране (4,35 балла) и в соседних Амурской области, Республике Саха и Приморском крае.

А вот краевой Росреестр отстает и от общероссийского показателя, и от большинства соседей. По России качество госуслуг Росреестра оценивается на 4,43 балла, хабаровское отделение получило от пользователей 4,3 балла, степень удовлетворенности предоставляемыми ведомством госуслугами - 83%.

В отзывах люди могут дать и более развернутый комментарий того, что им понравилось, огорчило, или задать вопрос - например, как упомянутый нами пользователь, попросивший разъяснений о программе переселения соотечественников. На все отзывы чиновники обязаны отвечать.

Так, на комментарий: "Невозможно записаться на прием для получения загранпаспорта через интернет на официальном сайте УФМС по Хабаровскому краю" на сайте был дан развернутый ответ о том, каким образом осуществляется предварительная электронная запись. А пользователю, который был обижен сотрудниками паспортного стола Владивостока но перепутал ведомства и пожаловался на УФМС Хабаровского края, терпеливо разъяснили, что права его, действительно, были нарушены, и посоветовали все-таки обратиться в ФМС Приморья.

Сегодня на сайте "Ваш контроль" россияне проставили уже 10 млн оценок российским ведомствам, 90% оценок - это "хорошо" и "отлично". Что важно, все оценки и отзывы привязаны к месту оказания услуги. Пожаловаться или поблагодарить можно сотрудников конкретного районного подразделения - именно того, в который вы приходили за оформлением паспорта или получением автомобильных прав.

С помощью системы "Ваш контроль" правительство не только оценивает качество госуслуг, но и выявляет проблемные места. "Это механизм оценки, дающий картину по качеству предоставления государственных услуг в режиме реального времени, инструмент для оперативного реагирования органов на ситуацию в каждом конкретном терроргане", - отмечает замминистра экономического развития РФ Олег ФОМИЧЕВ.

Оценки и замечания пользователей портала становятся поводом для проверок, результатом которых могут стать взыскания, а то и увольнение чиновников. Поэтому мониторинг качества госуслуг заставляет чиновников пересмотреть систему взаимоотношений с людьми. Это раньше чиновник мог особо не обращать внимания на претензии граждан, теперь же он знает, что жалобы обязательно услышат "наверху", нарушение инструкций может обернуться для него конкретными проблемами.

В ближайшее время эта система будет еще более ужесточена, соответствующие постановление правительства должно выйти уже в ближайшее время. Основной новеллой является усиление механизма оценки, предусматривается установление более жестких показателей эффективности для соответствующих руководителей, рассказал он. Органы власти должны будут ежегодно повышать целевой показатель уровня удовлетворенности, который устанавливается в должностных регламентах конкретных руководителей территориальных органов власти. Если этот показатель не будет достигаться, в отношении этих руководителей будут приниматься конкретные меры.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU