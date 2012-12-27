Вымпелком модернизировал сеть GSM в Хабаровском крае

"Вымпелком" (бренд "Билайн") объявил о завершении модернизации сети GSM в Хабаровском крае, в ходе которой в общей сложности было модернизировано 67 базовых станций. На текущий момент связь "Билайн" доступна для 94% жителей Хабаровского края.



Масштабная модернизация оборудования сети GSM в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и всех районных центрах Хабаровского края проходила в течение второго полугодия 2012 года. По окончании работ был выполнен контрольный драйв-тест, который показал значительное улучшение показателей качества связи.



Также для обеспечения высокой скорости передачи данных в мобильной сети, в текущем году было построено около 70 км городских волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в городах края.



"В настоящее время мы готовим сеть к пиковым Новогодним нагрузкам, и проведенная модернизация базовых станций является одним из основных факторов, которые обеспечат качественную и надежную связь в часы пиковых нагрузок", - отметил технический директор Дальневосточного региона ОАО "Вымпелком" Юрий БОРИСОВ, слова которого приводит пресс-служба "Вымпелкома" на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

В текущем году был впервые был обеспечен связью полюс холода Хабаровского края - месторождение Тас-Юрях, расположенное в Аяно-Майском районе в 170 км от поселка Нелькан.



Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".