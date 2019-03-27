Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хабаровская ТЭЦ-1 утвердила программу по снижению выбросов
Мероприятия направлены на повышение эффективности нефтеловушек
Хабаровская ТЭЦ-1 (филиал «Хабаровская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая комппания», ДГК) утвердила Программу мероприятий, направленных на увеличение эффективности одного из своих природоохранных объектов - нефтеловушки, улавливающей нефтепродукты и взвешенные вещества перед выпуском сточных вод в реку Амур.
«В первую очередь мы проведём отсыпку песком откосов дамбы пруда. Летом, когда позволят погодные условия, мы выполним ревизию плавучей насосной станции, - комментирует директор Хабаровской ТЭЦ-1 Виталий ПЕГУШИН. – Ее цель - очистка дна от донных отложений. По результатам ревизии будут приняты решения о способах очистки дна».
В июне энергетики планируют произвести ремонт шандорных устройств с устранением неплотностей. Следом будет выполнено усиление стены крепления шандорных окон.
Кроме того, планируется дополнительное приобретение плавучих стационарных заградителей – улавливателей нефтепродуктов. Также в течение года будет произведен ремонт колодцев промливневой канализации.
Реализация мероприятий Программы позволит повысить экологическую эффективность природоохранного оборудования предприятия, усилив надежность очистки сбросов вредных веществ.
Программу мероприятий энергетики Хабаровской ТЭЦ-1 намерены реализовывать поэтапно, с учетом благоприятных природно-климатических условий и финансирования.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Хабаровская ТЭЦ-1 утвердила программу по снижению выбросов
- День воды прошел на Майской ГРЭС в Хабаровском крае
- С начала этого года юристы Хабаровской теплосетевой компания подали более 8 тыс. исков из-за задолженности за тепло
- На Хабаровской ТЭЦ-2 пущена в работу станция химико-биологической очистки и обеззараживания сточных вод
- В Хабаровском крае будут восстанавливать судоремонтный завод
- Японцы пролетают мимо аэропорта Хабаровск
- В Хабаровском крае нашли крупное месторождение золота
- Погибший при нападении на приемную ФСБ в Хабаровске посетитель был гражданином Узбекистана
- Владивосток завидует Хабаровску, признанному одним из самых благоустроенных городов России
- Хабаровский НПЗ стал первым заводом, подключенным к ВСТО
Новости раздела
- Хабаровская ТЭЦ-1 утвердила программу по снижению выбросов
- День воды прошел на Майской ГРЭС в Хабаровском крае
- Хабаровская ТЭЦ-3 направит на реконструкцию более 520 млн рублей
- С начала этого года юристы Хабаровской теплосетевой компания подали более 8 тыс. исков из-за задолженности за тепло
- Хабаровской ТЭЦ-2 исполняется 85 лет
- На Хабаровской ТЭЦ-2 пущена в работу станция химико-биологической очистки и обеззараживания сточных вод
- В Хабаровском крае будут восстанавливать судоремонтный завод
- Японцы пролетают мимо аэропорта Хабаровск
- Хабаровский край на Восточном экономическом форуме разместится в самолете
- В Хабаровском крае нашли крупное месторождение золота
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сюрприз рядом с Белым домом
- Последнее "зеленое пятно" площадью свыше 1 га в центре Владивостока выставлено на аукцион
- Во Владивостоке бесплатно раздавали клубнику
- Приморский край по численности населения может вернуться к царским временам
- В Минобороны заговорили о восстановлении Дальневосточного военного округа
- Трутнев признался в откровенном провале
- Вместо жилого микрорайона во Владивостоке будет построен склад на 1100 единиц военной техники
- В Хабаровском крае создается современный комплекс по добыче и переработке водных биоресурсов
- Знаменитый ресторанный бренд расширился от Вены до Владивостока
- Во Владивостоке ликвидируют очередной долгострой