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Хабаровская ТЭЦ-1 утвердила программу по снижению выбросов

27 Марта 2019, 10:39 | Хабаровск

Мероприятия направлены на повышение эффективности нефтеловушек

Хабаровская ТЭЦ-1 (филиал «Хабаровская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая комппания», ДГК) утвердила Программу мероприятий, направленных на увеличение эффективности одного из своих природоохранных объектов - нефтеловушки, улавливающей нефтепродукты и взвешенные вещества перед выпуском сточных вод в реку Амур.

«В первую очередь мы проведём отсыпку песком откосов дамбы пруда. Летом, когда позволят погодные условия, мы выполним ревизию плавучей насосной станции, - комментирует директор Хабаровской ТЭЦ-1 Виталий ПЕГУШИН. – Ее цель -  очистка дна от донных отложений. По результатам ревизии будут приняты решения о способах очистки дна».

В июне энергетики планируют произвести ремонт шандорных устройств с устранением неплотностей. Следом будет выполнено усиление стены крепления шандорных окон.

Кроме того, планируется дополнительное приобретение плавучих стационарных заградителей – улавливателей нефтепродуктов. Также в течение года будет произведен ремонт колодцев промливневой канализации.

Реализация мероприятий Программы позволит повысить экологическую эффективность природоохранного оборудования предприятия, усилив надежность очистки сбросов вредных веществ. 

Программу мероприятий энергетики Хабаровской ТЭЦ-1 намерены реализовывать поэтапно, с учетом благоприятных природно-климатических условий и финансирования.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: амур  ДГК  энергетика  программа  экология 



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