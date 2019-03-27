Хабаровская ТЭЦ-1 утвердила программу по снижению выбросов

Мероприятия направлены на повышение эффективности нефтеловушек

Хабаровская ТЭЦ-1 (филиал «Хабаровская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая комппания», ДГК) утвердила Программу мероприятий, направленных на увеличение эффективности одного из своих природоохранных объектов - нефтеловушки, улавливающей нефтепродукты и взвешенные вещества перед выпуском сточных вод в реку Амур.

«В первую очередь мы проведём отсыпку песком откосов дамбы пруда. Летом, когда позволят погодные условия, мы выполним ревизию плавучей насосной станции, - комментирует директор Хабаровской ТЭЦ-1 Виталий ПЕГУШИН. – Ее цель - очистка дна от донных отложений. По результатам ревизии будут приняты решения о способах очистки дна».

В июне энергетики планируют произвести ремонт шандорных устройств с устранением неплотностей. Следом будет выполнено усиление стены крепления шандорных окон.

Кроме того, планируется дополнительное приобретение плавучих стационарных заградителей – улавливателей нефтепродуктов. Также в течение года будет произведен ремонт колодцев промливневой канализации.

Реализация мероприятий Программы позволит повысить экологическую эффективность природоохранного оборудования предприятия, усилив надежность очистки сбросов вредных веществ.

Программу мероприятий энергетики Хабаровской ТЭЦ-1 намерены реализовывать поэтапно, с учетом благоприятных природно-климатических условий и финансирования.

Газета «Золотой Рог», Владивосток