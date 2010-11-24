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ГЛОНАССизация
Как показывает опыт многих крупных городов РФ, интеграция отечественных технологий ГЛОНАСС в различные сферы социально-экономической жизни приводит к положительным результатам. Данная система уже год успешно внедряется и в инфраструктуры Хабаровска, чего пока нельзя сказать о других городах Дальнего Востока.
Скажем сразу: конкуренция российской ГЛОНАСС с американской GPS на Дальнем Востоке особенно остра ввиду доступности второй. На заседании межведомственной комиссии по информационной безопасности при полномочном представителе Президента РФ в ДФО это было отмечено.
Важно, что за прошедшие годы существенно расширились и сферы применения технологии ГЛОНАСС.
- Во-первых, датчики ГЛОНАСС, установленные в автомобилях, позволяют значительно сокращать смертность при ДТП, ведь те силы и средства, которые должны оказывать помощь пострадавшим, часто не успевают среагировать вовремя. Теперь же специальные диспетчерские службы, получая точные данные о месте ДТП, быстро передают их ближайшей бригаде спасателей, - сообщил директор департамента регионального развития ОАО «Навигационно-информационные системы» Сергей МИРОШНИК.
Уже к 1 января 2011 года навигационные датчики должны быть установлены во всех единицах общественного транспорта, а также в транспорте, перевозящем опасные грузы. Для частных автомобилей использование системы ГЛОНАСС пока будет носить рекомендательный характер. И это неудивительно, ведь стоимость установки «под ключ» отечественного навигатора составляет порядка 20-24 тыс. рублей. Не это ли причина недостаточного освоения российских технологий ГЛОНАСС в регионах ДФО.
- Некоторые представители региональных органов власти экономят, выдавая менее дорогой GPS за ГЛОНАСС. Но в дальнейшем это обязательно приведет к проблемам с интеграцией во всероссийскую межотраслевую навигационно-информационную систему, - отметил Сергей Мирошник.
Интересно, что возможности ГЛОНАСС чрезвычайно широки. О мониторинге движения автотранспорта сказано уже немало. Но ведь со спутника можно отслеживать даже миллиметровые смещения строительных объектов, обнаруживать источники полезных ископаемых, предсказывать стихийные бедствия и т.д. Поэтому в ОАО «Навигационно-информационные системы» уверены, что внедрение технологий ГЛОНАСС во все социально-экономические сферы ДФО позволит повысить качество жизни в регионе, будет способствовать росту инвестиционной привлекательности Дальнего Востока.
По итогам заседания было рекомендовано органам власти регионов и городов ДВ оказывать максимальное содействие скорейшему внедрению отечественных навигационных систем. Правда, интенсивность этого процесса будет полностью зависеть от объемов финансирования. Напомним, что опыт работы правительства Хабаровского края в 2009-2010 гг. показал, что внедрение технологий ГЛОНАСС уже на первом этапе использования привело к значительным положительным эффектам в отдельных отраслях экономики края. Это аргумент для быстрейшего освоения технологии и в других регионах ДВ.
- Однако важно, чтобы местные власти стремились применять навигаторы ГЛОНАСС не в отдельно взятых социально-экономических сферах, а организовывали комплексные межотраслевые навигационно-информационные системы, - отметил директор департамента управления по ДФО государственной корпорации «Объединенные координаты» Геннадий МАРКЕЛОВ.
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