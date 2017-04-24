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Погибший при нападении на приемную ФСБ в Хабаровске посетитель был гражданином Узбекистана
Выживший посетитель оказался родом из Киргизии, приглашенным в качестве переводчика
Посетитель, погибший 21 апреля при нападении на приемную УФСБ в Хабаровске, был гражданином Узбекистана, его тело уже отправлено на родину, сообщил почетный консул республики в Хабаровске Кадырбек МЫРЗОБАЕВ.
Еще один человек - гражданин Киргизии Талант ЖУМАБАЕВ - получил ранение. Жумабаев был приглашен сотрудниками УФСБ в качестве переводчика.
Как сообщала ранее Деловая газета «Золотой Рог», 21 апреля в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел 17-летний Антон КОНЕВ и начал стрелять по находившимся там людям. В результате погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей, другой мужчина ранен. Ранее Конев похитил в стрелковом клубе города Хабаровска карабин и два пистолета, застрелив инструктора.
Как прокомментировала позже официальный представитель Следственного комитета России Светлана ПЕТРЕНКО, «полученные на настоящий момент данные позволяют следствию полагать, что преступление совершено приверженцем неонацистских взглядов, исповедующим ненависть к людям иных национальностей. У следствия нет никаких оснований, подтверждающих связь нападавшего с международной террористической организацией, якобы приписавшей себе это преступление».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото НТВ.ru
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