Погибший при нападении на приемную ФСБ в Хабаровске посетитель был гражданином Узбекистана

Выживший посетитель оказался родом из Киргизии, приглашенным в качестве переводчика

Посетитель, погибший 21 апреля при нападении на приемную УФСБ в Хабаровске, был гражданином Узбекистана, его тело уже отправлено на родину, сообщил почетный консул республики в Хабаровске Кадырбек МЫРЗОБАЕВ.

Еще один человек - гражданин Киргизии Талант ЖУМАБАЕВ - получил ранение. Жумабаев был приглашен сотрудниками УФСБ в качестве переводчика.

Как сообщала ранее Деловая газета «Золотой Рог», 21 апреля в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел 17-летний Антон КОНЕВ и начал стрелять по находившимся там людям. В результате погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей, другой мужчина ранен. Ранее Конев похитил в стрелковом клубе города Хабаровска карабин и два пистолета, застрелив инструктора.

Как прокомментировала позже официальный представитель Следственного комитета России Светлана ПЕТРЕНКО, «полученные на настоящий момент данные позволяют следствию полагать, что преступление совершено приверженцем неонацистских взглядов, исповедующим ненависть к людям иных национальностей. У следствия нет никаких оснований, подтверждающих связь нападавшего с международной террористической организацией, якобы приписавшей себе это преступление».

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото НТВ.ru