Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бывший губернатор Хабаровского края остался под арестом
Но вину не признает
Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом бывшего губернатора Хабаровского края и полпреда президента в ДФО Виктора ИШАЕВА под домашним арестом до 27 августа. Г-ну Ишаеву вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 28 марта, в тот же день Басманный суд санкционировал его домашний арест.
По версии следствия, в 2014-2017 годах Ишаев, занимая должность вице-президента НК «Роснефть», обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м. для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае по завышенной стоимости.
Свою вину Ишаев не признает, но возместил ущерб в 5,7 млн рублей.
Ишаев на первых выборах губернатора Хабаровского края в 1996 году одержал победу, набрав 76,93% голосов. В 2009 году Ишаев подал в отставку с поста губернатора по собственному желанию. После освобождения от должности был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе (2009-2012 гг.), затем совмещал пост полпреда с должностью министра по развитию Дальнего Востока (2012-2013 гг.).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Фото ТАСС
Новости тематики
- Бывший губернатор Хабаровского края остался под арестом
- Лучших потребителей тепловой энергии определили в Хабаровском крае
- Семьям погибших при крушении самолета выплатят по миллиону
- Хабаровская ТЭЦ-1 утвердила программу по снижению выбросов
- День воды прошел на Майской ГРЭС в Хабаровском крае
- С начала этого года юристы Хабаровской теплосетевой компания подали более 8 тыс. исков из-за задолженности за тепло
- На Хабаровской ТЭЦ-2 пущена в работу станция химико-биологической очистки и обеззараживания сточных вод
- В Хабаровском крае будут восстанавливать судоремонтный завод
- Японцы пролетают мимо аэропорта Хабаровск
- В Хабаровском крае нашли крупное месторождение золота
Новости раздела
- Бывший губернатор Хабаровского края остался под арестом
- Лучших потребителей тепловой энергии определили в Хабаровском крае
- Семьям погибших при крушении самолета выплатят по миллиону
- "Хабаровская генерация" подвела итоги отопительного сезона
- Хабаровская ТЭЦ-1 утвердила программу по снижению выбросов
- День воды прошел на Майской ГРЭС в Хабаровском крае
- Хабаровская ТЭЦ-3 направит на реконструкцию более 520 млн рублей
- С начала этого года юристы Хабаровской теплосетевой компания подали более 8 тыс. исков из-за задолженности за тепло
- Хабаровской ТЭЦ-2 исполняется 85 лет
- На Хабаровской ТЭЦ-2 пущена в работу станция химико-биологической очистки и обеззараживания сточных вод
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморскому городу предрекли скорое исчезновение
- В России могут усложнить процедуру развода
- Роман Абрамович хорошо заработал в Приморье
- Во Владивостоке построят новый надземный пешеходный переход
- Компания с оборотом $45 млрд поможет вывести о.Русский на передовую финансовых технологий
- Новый туристический центр и клубничная ферма создаются на Камчатке
- 13 арктических улусов включены в состав Арктической зоны Российской Федерации
- Во Владивостоке назначили дату начала купального сезона
- Людей срочно эвакуируют из здания ВГУЭС во Владивостоке
- В Приморье туристам предлагают природные виды "на миллион долларов"