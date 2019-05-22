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Бывший губернатор Хабаровского края остался под арестом

22 Мая 2019, 11:42 | Хабаровск

Но вину не признает

Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом бывшего губернатора Хабаровского края и полпреда президента в ДФО  Виктора ИШАЕВА под домашним арестом до 27 августа. Г-ну Ишаеву вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 28 марта, в тот же день Басманный суд санкционировал его домашний арест.

По версии следствия, в 2014-2017 годах Ишаев, занимая должность вице-президента НК «Роснефть», обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м. для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае по завышенной стоимости.

Свою вину Ишаев не признает, но возместил ущерб в 5,7 млн рублей.

Ишаев на первых выборах губернатора Хабаровского края в 1996 году одержал победу, набрав 76,93% голосов. В 2009 году Ишаев подал в отставку с поста губернатора по собственному желанию. После освобождения от должности был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе (2009-2012 гг.), затем совмещал пост полпреда с должностью министра по развитию Дальнего Востока (2012-2013 гг.).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото ТАСС

Автор:
Теги: "Роснефть"  губернатор  арест  Виктор Ишаев  Хабаровск  суд  полпред 



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