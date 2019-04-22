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"Хабаровская генерация" подвела итоги отопительного сезона
Затраты на ремонт и программу технического перевооружения и реконструкции в 2018 году составили 1,8 млрд рублей
Директор филиала «Хабаровская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания (ДГК) Владимир ЛАРИКОВ выступил на ежегодном совещании комитета правительства Хабаровского края по развитию топливно-энергетического комплекса, посвященном итогам работы предприятий энергетического комплекса края в 2018 году и задачам на 2019 год.
В частности, он рассказал, что предприятие выполнило ремонтную программу 2018 года в полном объёме – энергетики провели 14 капитальных ремонтов основного оборудования, в том числе 5 паровых котлов, 3 турбоагрегата, 4 турбогенератора и 2 трансформатора. На котлоагрегатах заменено 318,6 тонн поверхностей нагрева.
В целом затраты на ремонт и программу технического перевооружения и реконструкции в 2018 году составили 1,8 млрд рублей.
Руководитель крупнейшего энергопредприятия края поделился планами на 2019 год. «Филиал наметил выполнить 17 капитальных ремонтов основного оборудования. На котлоагрегатах планируется заменить 496,5 тонн поверхностей нагрева. Затраты на капитальный ремонт основного оборудования составят 454,9 млн рублей», - рассказал Владимир Лариков.
Директор Хабаровской генерации подчеркнул, что основное и вспомогательное оборудование структурных подразделений филиала находится в удовлетворительном состоянии, и замечаний по его работе нет. «Всё турбинное и котельное оборудование электростанций филиала находится в работоспособном состоянии. Ремонты, техническое обслуживание, диагностика оборудования и его элементов проводятся своевременно, - отметил он.
Часть выступления Владимир Лариков посвятил программе реконструкции, объем капиталовложений которой в 2019 году составляет более 1,7 млрд рублей. Приоритетными объектами программы являются техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной, строительство золоотвала Амурской ТЭЦ, строительство жилого комплекса для работников Совгаванской ТЭЦ, техперевооружение комплексов инженерно-технических средств физической защиты.
Газета "Золотой Рог", Хабаровск.
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