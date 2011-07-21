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«Увидеть невидимое»
Под таким названием прошел в Хабаровске II Международный фестиваль современного искусства. В нем участвовали четыре страны – Япония, Китай, Корея и Россия, представившие около 250 работ. Российское современное искусство было представлено творчеством художников из Москвы и Курска, Омска и Иркутска, Магадана и Биробиджана, Хабаровска и Сахалина.
На протяжении десяти дней проходили выставки картин, фотографий, студенческих работ по дизайну, мастер-классы «Граффити», перфоменс, встречи с известными художниками, писателями и философами.
«Цель фестиваля – увидеть невидимое. Мы хотели показать настоящее современное искусство, а это то, что написано к самой выставке, то, что на пульсе, а не картины 20-летней давности, – сказал заведующий кафедрой изобразительного искусства ДВГГУ Александр ИКОННИКОВ. – Сила, мощь, интенсивность заложена в любой краске, в любом звуке, а люди часто не видят этого, не видят искусства».
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