Под таким названием прошел в Хабаровске II Международный фестиваль современного искусства. В нем участвовали четыре страны – Япония, Китай, Корея и Россия, представившие около 250 работ. Российское современное искусство было представлено творчеством художников из Москвы и Курска, Омска и Иркутска, Магадана и Биробиджана, Хабаровска и Сахалина.

На протяжении десяти дней проходили выставки картин, фотографий, студенческих работ по дизайну, мастер-классы «Граффити», перфоменс, встречи с известными художниками, писателями и философами.

«Цель фестиваля – увидеть невидимое. Мы хотели показать настоящее современное искусство, а это то, что написано к самой выставке, то, что на пульсе, а не картины 20-летней давности, – сказал заведующий кафедрой изобразительного искусства ДВГГУ Александр ИКОННИКОВ. – Сила, мощь, интенсивность заложена в любой краске, в любом звуке, а люди часто не видят этого, не видят искусства».