День воды прошел на Майской ГРЭС в Хабаровском крае

Главной темой стала важнейшая роль воды в выработке энергоресурсов и уникальность Майской ГРЭС

Энергетики Майской ГРЭС (филиал «Хабаровская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК) провели познавательные мероприятия для школьников, приуроченные к Всемирному Дню воды. Главной темой стала важнейшая роль воды в выработке энергоресурсов и уникальность Майской ГРЭС, обеспечивающей энергией Ванинский и Советско-Гаванский районы Хабаровского края.

Около 50 учеников средней школы № 15 поселка Майский приняли участие в Уроке воды и познакомились с работой МГРЭС, расположенной на берегу бухты Западная Японского моря. Это единственная из семи электростанций Хабаровского края, использующая для производства энергии морскую воду.

Школьники посетили береговую насосную станцию для забора морской воды, в турбинном цехе увидели, как с ее помощью охлаждаются пароводяная смесь и механизмы. В котельном цехе ребята узнали, что с помощью морской воды удаляется зола, а вода из артезианских источников используется для работы котлоагрегатов. Сотрудники химической лаборатории продемонстрировали юным гостям, как происходит водоподготовка артезианской воды и ряд химических анализов.

На Уроке воды энергетики рассказали детям о видах, формах и свойствах воды, ценности в жизни людей, необходимость беречь ее и том, что может сделать каждый для сохранения водных ресурсов. Завершился урок фильмом о работе экологов Майской ГРЭС «Вода и человек» и конкурсом рисунков.

«Большинство ребят впервые узнали о таком празднике, как День воды. Мы рады, что есть такой достойный повод еще раз рассказать подрастающему поколению о важности сбережения водных ресурсов, неоценимой роли в жизни станции и их родного поселка», - комментирует эколог МГРЭС Оксана ЗАЯЦ.

Всемирный День воды был учрежден Генеральной ассамблеей ООН 22 марта 1993 года. Главная цель - информирование жителей Земли о значении и роли воды и о том, в какой степени освоение водных ресурсов планеты способствует развитию экономики и повышению благосостояния общества. Для ПАО «РусГидро» - крупнейшей российской генерирующей компании и лидера по производству энергии на базе возобновляемых источников, Всемирный день водных ресурсов - значимая дата в календаре, к которой в филиалах и дочерних организациях компании в течение нескольких дней проводятся различные эколого-просветительские акции. «РусГидро» ориентировано на создание экологически безопасных условий водопользования, которые являются базисной составляющей организации всего производственного процесса компании.