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Лучших потребителей тепловой энергии определили в Хабаровском крае

20 Мая 2019, 10:50 | Хабаровск

Они вовремя и в полном объеме платят за поставленное им тепло

Хабаровская теплосетевая компания (ХТСК, филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК) в рамках всероссийской акции «Надежный партнер» определила лучших потребителей тепловой энергии за отопительный сезон 2018-2019 годов в Хабаровском крае.

Дипломов победителей удостоились 7 компаний, еще 17 признаны лауреатами.

«Этих потребителей выбрали из большого количества юридических лиц, с которыми у нас есть договорные отношения, - пояснил директора ХТСК Сергей НЕХОРОШИХ. – Они правильно оформляют все необходимые расчётные документы и, самое главное, - вовремя и в полном объеме платят за поставленное им тепло, тем самым помогая нам поддерживать работу теплосетей и ТЭЦ».

 В номинации «Промышленные потребители» лучшими признаны:

ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (г. Комсомольск-на-Амуре)

АО «Хабаровский речной торговый порт» (г. Хабаровск)

Лауреатами стали две компании из города Амурска:

ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат»

ООО «Ресурсы Албазино»

В номинации «Бюджетные потребители» дипломов победителей удостоились учебные заведения Хабаровска:

Тихоокеанский государственный университет

Средняя школа N 49 имени героев-даманцев

Лауреаты тоже из Хабаровска: войсковая часть № 90057 и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

В номинации «Предприятия малого бизнеса» победителем признано ООО «Режент» (г. Хабаровск).

Лауреатами стали: одна компания из г. Комсомольск-на-Амуре - АО «ДАКГОМЗ» и хабаровские компании и предприниматели: ООО «Книжный мир», ООО «ТранспортСервисТранзи-Хабаровск», ООО «Компания Базис-Восток Мед», Тарабарова Валентина Ивановна, Шамарина Наталия Георгиевна, Никишин Станислав Анатольевич, ООО «Октан», ООО «Торговый Дом Дилан», ООО «Дальневосточный торговый дом», ООО «Компания АЮСС».

В номинации «Предприятия сферы ЖКХ (ТСЖ, УК, ЖСК)» диплом победителя у ТСЖ № 22 (г. Хабаровск, 63 дом по улице Владивостокской).

В лауреатах - две хабаровских компаний: ТСЖ «Донской» и УК «Магнит».

А лучшим потребителем в бюджетной сфере призвано Управление административными зданиями правительства Хабаровского края.

Между тем, долг всех категорий потребителей Хабаровского края перед ХТСК превысил 6 млрд рублей. Самая высокая задолженность у населения – свыше 4,7 млрд рублей.

Среди юридических лиц долги по категориям распределились следующим образом:

- ТСЖ, ЖСК, Управляющие компании – порядка 400 млн руб.;

- Промышленность – более 170 млн руб.;

- Региональный, местный бюджеты – почти 140 млн руб.;

- Федеральный бюджет – свыше 112 млн руб.;

- Сельское хозяйство – 11 млн руб.

Газета «Золотой Рог», Хабаровск


 

 

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Теги: ДГК  энергетика  акция  тепло  долги 



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