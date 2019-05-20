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Лучших потребителей тепловой энергии определили в Хабаровском крае
Они вовремя и в полном объеме платят за поставленное им тепло
Хабаровская теплосетевая компания (ХТСК, филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК) в рамках всероссийской акции «Надежный партнер» определила лучших потребителей тепловой энергии за отопительный сезон 2018-2019 годов в Хабаровском крае.
Дипломов победителей удостоились 7 компаний, еще 17 признаны лауреатами.
«Этих потребителей выбрали из большого количества юридических лиц, с которыми у нас есть договорные отношения, - пояснил директора ХТСК Сергей НЕХОРОШИХ. – Они правильно оформляют все необходимые расчётные документы и, самое главное, - вовремя и в полном объеме платят за поставленное им тепло, тем самым помогая нам поддерживать работу теплосетей и ТЭЦ».
В номинации «Промышленные потребители» лучшими признаны:
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (г. Комсомольск-на-Амуре)
АО «Хабаровский речной торговый порт» (г. Хабаровск)
Лауреатами стали две компании из города Амурска:
ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат»
ООО «Ресурсы Албазино»
В номинации «Бюджетные потребители» дипломов победителей удостоились учебные заведения Хабаровска:
Тихоокеанский государственный университет
Средняя школа N 49 имени героев-даманцев
Лауреаты тоже из Хабаровска: войсковая часть № 90057 и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
В номинации «Предприятия малого бизнеса» победителем признано ООО «Режент» (г. Хабаровск).
Лауреатами стали: одна компания из г. Комсомольск-на-Амуре - АО «ДАКГОМЗ» и хабаровские компании и предприниматели: ООО «Книжный мир», ООО «ТранспортСервисТранзи-Хабаровск», ООО «Компания Базис-Восток Мед», Тарабарова Валентина Ивановна, Шамарина Наталия Георгиевна, Никишин Станислав Анатольевич, ООО «Октан», ООО «Торговый Дом Дилан», ООО «Дальневосточный торговый дом», ООО «Компания АЮСС».
В номинации «Предприятия сферы ЖКХ (ТСЖ, УК, ЖСК)» диплом победителя у ТСЖ № 22 (г. Хабаровск, 63 дом по улице Владивостокской).
В лауреатах - две хабаровских компаний: ТСЖ «Донской» и УК «Магнит».
А лучшим потребителем в бюджетной сфере призвано Управление административными зданиями правительства Хабаровского края.
Между тем, долг всех категорий потребителей Хабаровского края перед ХТСК превысил 6 млрд рублей. Самая высокая задолженность у населения – свыше 4,7 млрд рублей.
Среди юридических лиц долги по категориям распределились следующим образом:
- ТСЖ, ЖСК, Управляющие компании – порядка 400 млн руб.;
- Промышленность – более 170 млн руб.;
- Региональный, местный бюджеты – почти 140 млн руб.;
- Федеральный бюджет – свыше 112 млн руб.;
- Сельское хозяйство – 11 млн руб.
Газета «Золотой Рог», Хабаровск
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