Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Дальспецстрой" остался с временным начальником
Дмитрий Савин перешел в замы
Временно исполняющим обязанности начальника ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" назначен Юрий ВОЛКОДАВ, ранее занимавший должность руководителя ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России".
Дмитрий Савин, ранее возглавлявший "Дальспецстрой", по собственному желанию перешел на должность заместителя начальника предприятия.
Дмитрий Савин возглавил "Дальспецстрой" с октября 2014 года после ареста его предшественника Юрия ХРИЗМАНА по обвинению в хищении 1,8 млрд рублей, выделенных на строительство космодрома "Восточный".
"Дальспецстрой" - одна из крупнейших строительных организаций дальневосточного региона. Самый значимый проект "Дальспецстроя" на сегодняшний день - строительство космодрома "Восточный" в Амурской области.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. "Золотой Рог", Владивосток
Новости тематики
Новости раздела
- Хабаровский край на Восточном экономическом форуме разместится в самолете
- В Хабаровском крае нашли крупное месторождение золота
- Новый терминал аэропорта Хабаровск будет строиться на деньги Внешэкономбанка
- Погибший при нападении на приемную ФСБ в Хабаровске посетитель был гражданином Узбекистана
- Владивосток завидует Хабаровску, признанному одним из самых благоустроенных городов России
- Будущая объездная дорога вокруг Хабаровска будет отдана в концессию на 15 лет
- ВЭФ: "Независимая нефтяная компания" и китайская Baoli построят в Хабаровске битумный завод
- Хабаровский НПЗ стал первым заводом, подключенным к ВСТО
- Из Хабаровска в китайский Чаньчунь можно будет добраться по воздуху
- Соглашения о создании очередных ТОР на Дальнем Востоке будут подписаны 29 и 30 июля
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Турдом какой-то
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде