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"Дальспецстрой" остался с временным начальником

20 Марта 2015, 18:23 | Хабаровск

Дмитрий Савин перешел в замы

Временно исполняющим обязанности начальника ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" назначен Юрий ВОЛКОДАВ, ранее занимавший должность руководителя ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России".

Дмитрий Савин, ранее возглавлявший "Дальспецстрой", по собственному желанию перешел на должность заместителя начальника предприятия.

Дмитрий Савин возглавил "Дальспецстрой" с октября 2014 года после ареста его предшественника Юрия ХРИЗМАНА по обвинению в хищении 1,8 млрд рублей, выделенных на строительство космодрома "Восточный".

"Дальспецстрой" - одна из крупнейших строительных организаций дальневосточного региона. Самый значимый проект "Дальспецстроя" на сегодняшний день - строительство космодрома "Восточный" в Амурской области.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. "Золотой Рог", Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: юрий хризман  "дальспецстрой"  космодром 






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