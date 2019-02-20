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Хабаровской ТЭЦ-2 исполняется 85 лет
На станции продолжается обновление и модернизация
Хабаровской ТЭЦ-2 (структурное подразделение филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «Дальневосточная генерирующая компания», входит в группу «РусГидро»), старейшей теплоцентрали Хабаровского края, сегодня исполняется 85 лет.
Хабаровская электростанция (первое название ХТЭЦ-2) строилась по совместному решению крайкома партии и командования ОКДВА в сложнейшие для страны времена – в 30-е годы прошлого столетия. Активное участие в строительстве принимали бойцы ОКДВА. 20 февраля 1934 года был пущен первый турбогенератор.
В годы Великой Отечественной войны ХЭС героическими усилиями персонала обеспечивала электричеством промышленные предприятия и население Хабаровска, за что несколько раз завоевывала переходящие Красное знамя Наркомхоза и ЦК профсоюза коммунальных предприятий и Красное знамя Государственного Комитета обороны.
Новая эпоха предприятия началась с пуском в 1954 году Хабаровской ТЭЦ-1. Тогда ХЭС переименовали в ХТЭЦ-2, работать она стала преимущественно на выработку тепла.
За 85 лет станция пережила несколько модернизаций. Работала на угле, затем мазуте, в 2008 году первая в Хабаровске была полностью переведена на природный газ.
Сегодня ХТЭЦ-2 работает в режиме котельной, производя тепло и горячую воду для 685 жилых домов, 12 школ, 23 детских садов и 32 лечебных учреждений краевого центра.
На станции продолжается обновление и модернизация. В 2017 году здесь сдана дамба, защищающая объект, находящийся на самом берегу реки Амур, от наводнений, сегодня здесь завершено строительство станции химико-биологической отчистки сточных вод. В ближайших планах – реконструкция дымовой труби и модернизация котлов.
Хабаровская ТЭЦ-2:
Установленная тепловая мощность: 610 Гкал в час
Годовая выработка: 787 тыс. Гкал.
АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2018 году АО «ДГК» было выработано 25,86 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 20,86 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».
Досье газеты «Золотой Рог»: ПАО «РусГидро» – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. «РусГидро» вырабатывает более 90% электроэнергии для Дальнего Востока и является крупнейшим производителем тепла. Установленная электрическая мощность электростанций «РусГидро» составляет свыше 13 тыс. МВт; тепловая мощность – 18 тыс. Гкал/час. Также «РусГидро» обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 100 тыс. километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.
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