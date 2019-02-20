На Хабаровской ТЭЦ-2 пущена в работу станция химико-биологической очистки и обеззараживания сточных вод

Стоимость проекта составляет 65 млн рублей

Сегодня в день 85-летия Хабаровской ТЭЦ-2 (структурное подразделение филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «Дальневосточная генерирующая компания», входит в группу «РусГидро») на территории теплоцентрали пущена в работу станция химико-биологической очистки сточных вод, позволяющая полностью исключить сброс промышленных стоков в воды Амура. Стоимость проекта составляет 65 млн рублей.

В церемонии сдачи важного для города экологического объекта принял участие мэр Хабаровска Сергей КРАВЧУК.

Строительство очистных сооружений (ОС) на ХТЭЦ-2 было начат года назад. За это время специалисты подрядной организации установили на территории теплоцентрали шестиступенчатую систему очистки.

«Сегодня даже без специализированных очистных сооружений влияние теплоцентрали на воды Амура минимально, - рассказывает директор Хабаровской ТЭЦ-2 Олег КАЛАШНИКОВ. - ТЭЦ с 2008 года работает на экологически чистом виде топлива - природном газе. Однако в эпоху пристального внимания к экологическим проблемам, ужесточающегося законодательства в этой сфере было принято решение о строительстве станции химико-биологической очистки».

На ХТЭЦ-2 ранее предпринимались попытки строительства ОС. Так в 2005 году здесь было отстроено здание для размещения очистных сооружений производственной канализации, но за отсутствием финансирования стройку пришлось заморозить. Схема ОС предполагала сброс очищенной воды в Амур, позднее было принято решение об изменении проекта очистных сооружений.

В новом же проекте за основу взята оборотная схема водоснабжения, которая минимизирует забор воды для нужд ТЭЦ из реки и полностью исключает сброс очищенных производственных стоков в Амур. Это значит, что очищенная вода будет вновь и вновь возвращаться в производство. Более того, новая станция позволяет не только очищать используемую непосредственно на ТЭЦ воду, но и стоки с ливневых канализаций.

«Замечательно, что в свой 85-летний юбилей Хабаровская ТЭЦ-2 сдает такой важный экологический объект, - отметил Сергей Кравчук. – Примененная здесь обортоная схема позволит исключить влияние станции на нашу главную водную артерию – реку Амур».

Станция химико-биологической очистки и обеззараживания сточных вод включает в себя подземные очистные сооружения, две насосных для перекачки очищенных сточных вод и системы повторного их использования с резервуаром емкостью 192 кубометра. При этом вода проходит 6 степеней очистки, включая очистку и обеззараживание ультрафиолетом.

За сутки через новые очистные сооружения пропускается более 1 тыс. кубометров воды.





АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2018 году АО «ДГК» было выработано 25,86 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 20,86 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».

Досье газеты «Золотой Рог»: ПАО «РусГидро» – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. «РусГидро» вырабатывает более 90% электроэнергии для Дальнего Востока и является крупнейшим производителем тепла. Установленная электрическая мощность электростанций «РусГидро» составляет свыше 13 тыс. МВт; тепловая мощность – 18 тыс. Гкал/час. Также «РусГидро» обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 100 тыс. километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.

Газета «Золотой Рог», Хабаровск

Фото ДГК