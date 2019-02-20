Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Хабаровской ТЭЦ-2 пущена в работу станция химико-биологической очистки и обеззараживания сточных вод
На Хабаровской ТЭЦ-2 пущена в работу станция химико-биологической очистки и обеззараживания сточных вод
Стоимость проекта составляет 65 млн рублей
Сегодня в день 85-летия Хабаровской ТЭЦ-2 (структурное подразделение филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «Дальневосточная генерирующая компания», входит в группу «РусГидро») на территории теплоцентрали пущена в работу станция химико-биологической очистки сточных вод, позволяющая полностью исключить сброс промышленных стоков в воды Амура. Стоимость проекта составляет 65 млн рублей.
В церемонии сдачи важного для города экологического объекта принял участие мэр Хабаровска Сергей КРАВЧУК.
Строительство очистных сооружений (ОС) на ХТЭЦ-2 было начат года назад. За это время специалисты подрядной организации установили на территории теплоцентрали шестиступенчатую систему очистки.
«Сегодня даже без специализированных очистных сооружений влияние теплоцентрали на воды Амура минимально, - рассказывает директор Хабаровской ТЭЦ-2 Олег КАЛАШНИКОВ. - ТЭЦ с 2008 года работает на экологически чистом виде топлива - природном газе. Однако в эпоху пристального внимания к экологическим проблемам, ужесточающегося законодательства в этой сфере было принято решение о строительстве станции химико-биологической очистки».
На ХТЭЦ-2 ранее предпринимались попытки строительства ОС. Так в 2005 году здесь было отстроено здание для размещения очистных сооружений производственной канализации, но за отсутствием финансирования стройку пришлось заморозить. Схема ОС предполагала сброс очищенной воды в Амур, позднее было принято решение об изменении проекта очистных сооружений.
В новом же проекте за основу взята оборотная схема водоснабжения, которая минимизирует забор воды для нужд ТЭЦ из реки и полностью исключает сброс очищенных производственных стоков в Амур. Это значит, что очищенная вода будет вновь и вновь возвращаться в производство. Более того, новая станция позволяет не только очищать используемую непосредственно на ТЭЦ воду, но и стоки с ливневых канализаций.
«Замечательно, что в свой 85-летний юбилей Хабаровская ТЭЦ-2 сдает такой важный экологический объект, - отметил Сергей Кравчук. – Примененная здесь обортоная схема позволит исключить влияние станции на нашу главную водную артерию – реку Амур».
Станция химико-биологической очистки и обеззараживания сточных вод включает в себя подземные очистные сооружения, две насосных для перекачки очищенных сточных вод и системы повторного их использования с резервуаром емкостью 192 кубометра. При этом вода проходит 6 степеней очистки, включая очистку и обеззараживание ультрафиолетом.
За сутки через новые очистные сооружения пропускается более 1 тыс. кубометров воды.
АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2018 году АО «ДГК» было выработано 25,86 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 20,86 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».
Досье газеты «Золотой Рог»: ПАО «РусГидро» – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. «РусГидро» вырабатывает более 90% электроэнергии для Дальнего Востока и является крупнейшим производителем тепла. Установленная электрическая мощность электростанций «РусГидро» составляет свыше 13 тыс. МВт; тепловая мощность – 18 тыс. Гкал/час. Также «РусГидро» обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 100 тыс. километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.
Газета «Золотой Рог», Хабаровск
Фото ДГК
Новости тематики
- На Хабаровской ТЭЦ-2 пущена в работу станция химико-биологической очистки и обеззараживания сточных вод
- В Хабаровском крае будут восстанавливать судоремонтный завод
- Японцы пролетают мимо аэропорта Хабаровск
- В Хабаровском крае нашли крупное месторождение золота
- Погибший при нападении на приемную ФСБ в Хабаровске посетитель был гражданином Узбекистана
- Владивосток завидует Хабаровску, признанному одним из самых благоустроенных городов России
- Хабаровский НПЗ стал первым заводом, подключенным к ВСТО
- Из Хабаровска в китайский Чаньчунь можно будет добраться по воздуху
- Хабаровский "Порт Ванино" в 2014 году увеличил прибыль в пять раз
- Хабаровчане оценили качество федеральных госуслуг на "4 с плюсом"
Новости раздела
- Хабаровской ТЭЦ-2 исполняется 85 лет
- На Хабаровской ТЭЦ-2 пущена в работу станция химико-биологической очистки и обеззараживания сточных вод
- В Хабаровском крае будут восстанавливать судоремонтный завод
- Японцы пролетают мимо аэропорта Хабаровск
- Хабаровский край на Восточном экономическом форуме разместится в самолете
- В Хабаровском крае нашли крупное месторождение золота
- Новый терминал аэропорта Хабаровск будет строиться на деньги Внешэкономбанка
- Погибший при нападении на приемную ФСБ в Хабаровске посетитель был гражданином Узбекистана
- Владивосток завидует Хабаровску, признанному одним из самых благоустроенных городов России
- Будущая объездная дорога вокруг Хабаровска будет отдана в концессию на 15 лет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Таиланд наоборот
- Кадровый голод Дальнего Востока: Дипломы - на полку
- Во Владивостоке долгострой МВД держит в страхе весь район
- Проект "Посмотри на Владивосток" путешествует по Приморью
- Жители Владивостока борются против "Системы" и новой высотки
- Проект "Владивосток-СПГ" упомянули в связи с новыми санкциями США
- Игорь Пушкарев поговорил с "оборотнем"
- В администрации Владивостока без лишнего шума состоялось важнейшее кадровое решение
- Первым делом самолеты: О каком туризме в Приморье можно говорить?
- Гонконгская компания намерена вложить в Приморье 1 млрд долларов