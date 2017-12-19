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В Хабаровском крае нашли крупное месторождение золота
Оцененные ресурсы по участку составляют более 160 тонн
Специалисты АО «Дальгеофизика» (входит в госхолдинг «Росгеология») прогнозируют открытие крупного золоторудного месторождения на Понийском перспективном участке в Хабаровском крае.
Завершение исследования запланировано на конец 2018 года, в настоящее время оцененные ресурсы по участку составляют более 160 тонн золота и более 1 млн тонн меди.
«Специалисты не сомневаются, что участок станет одним из крупнейших месторождений подобного типа в регионе», - поясняет пресс-служба «Дальгеофизики».
«Росгеология» в настоящее время ведет поисковые работы на золото-кварцевое и золото-медно-порфировое оруденение на четырех рудопроявлениях: Медном, Ольховом, Борхи Тонкая и Грибном.
В Ольховой зоне уже выделены два золото-медных рудных тела с параметрами, отвечающими оценочным. Два дополнительных рудных сечения получены в жилах проявления Грибное, установлен факт локализации промышленного золото-медного оруденения с повышенными концентрациями висмута, мышьяка и сурьмы в зоне Медная.
Предварительные результаты исследований также говорят о том, что распространение рудных тел возможно и за пределами территории исследований, что послужит основанием для продолжения геологоразведки на соседней площади.
Общая площадь изучаемой территории составляет 32 кв. километра. Геологам предстоит выявить рудные объекты золота и меди с промышленными параметрами, локализовать и оценить прогнозные ресурсы полезных ископаемых по категориям Р1 и Р2. Итоговый отчет с прогнозными ресурсами «Росгеология» должна подготовить к концу 2018 года.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Хабаровск
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