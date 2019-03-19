Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хабаровская ТЭЦ-3 направит на реконструкцию более 520 млн рублей
Газификация принесет станции значительный экологический и экономический эффект
Хабаровская ТЭЦ-3 (филиал «Хабаровская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК) приступила к реализации программы реконструкции на 2019 год. На ее проекты планируется направить более 520 млн рублей.
В том числе более 370 млн рублей направят на наращивание дамбы золоотвала ХТЭЦ-3. В 2019 году энергетики планируют нарастить стены дамбы на 3 метра (всего - на 6 метров). Проект продлит жизненный цикл золоотвала на срок до 5 лет и позволит ему действовать в нормальном режиме без обустройства новой секции.
На днях энергетики Хабаровской ТЭЦ-3 завершили монтаж газораспределительного пункта на другом объекте реконструкции – пиковой водогрейной котельной. На реализацию этого проекта Хабаровская ТЭЦ-3 направит 144,7 млн рублей.
«В 2019 году планируется перевод первого из трех котлов водогрейной котельной на газовое топливо. Газификация принесет станции значительный экологический и экономический эффект», - пояснил главный инженер ХТЭЦ-3 Владимир КУЗЕМА.
Кроме того, энергетики продолжают работать над проектом реконструкции береговой насосной станции. Его планируется завершить в этом году. Проект изменит схему водозабора, на который повлиял паводок 2013 года, ускорив образование песчаной косы на Амуре в районе береговой насосной станции. В настоящее время ведется разработка комплекса нестандартных инженерных предложений для решения проблемы.
АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В компании работают свыше 12,5 тыс. человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез.
Новости тематики
Новости раздела
- Хабаровская ТЭЦ-3 направит на реконструкцию более 520 млн рублей
- С начала этого года юристы Хабаровской теплосетевой компания подали более 8 тыс. исков из-за задолженности за тепло
- Хабаровской ТЭЦ-2 исполняется 85 лет
- На Хабаровской ТЭЦ-2 пущена в работу станция химико-биологической очистки и обеззараживания сточных вод
- В Хабаровском крае будут восстанавливать судоремонтный завод
- Японцы пролетают мимо аэропорта Хабаровск
- Хабаровский край на Восточном экономическом форуме разместится в самолете
- В Хабаровском крае нашли крупное месторождение золота
- Новый терминал аэропорта Хабаровск будет строиться на деньги Внешэкономбанка
- Погибший при нападении на приемную ФСБ в Хабаровске посетитель был гражданином Узбекистана
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Государство признало, что повышение пенсионного возраста было обычным обманом населения
- Одно из многострадальных зданий ДВФУ купили за бесценок и бросили
- Центр "Мой бизнес" ждет предпринимателей
- Стала известна причина обысков в "Примводоканале" во Владивостоке
- На острове Русском высадился первый олигарх
- В здании Приморского водоканала во Владивостоке проходят обыски
- Один из крупнейших банков страны хочет взыскать с приморской компании более миллиарда рублей
- Экс-мэр Владивостока призвал на помощь математику
- В Приморье "Дальневосточная птица" готовится к ликвидации
- Крабы выходят боком