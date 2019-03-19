Хабаровская ТЭЦ-3 направит на реконструкцию более 520 млн рублей

Газификация принесет станции значительный экологический и экономический эффект

Хабаровская ТЭЦ-3 (филиал «Хабаровская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК) приступила к реализации программы реконструкции на 2019 год. На ее проекты планируется направить более 520 млн рублей.

В том числе более 370 млн рублей направят на наращивание дамбы золоотвала ХТЭЦ-3. В 2019 году энергетики планируют нарастить стены дамбы на 3 метра (всего - на 6 метров). Проект продлит жизненный цикл золоотвала на срок до 5 лет и позволит ему действовать в нормальном режиме без обустройства новой секции.

На днях энергетики Хабаровской ТЭЦ-3 завершили монтаж газораспределительного пункта на другом объекте реконструкции – пиковой водогрейной котельной. На реализацию этого проекта Хабаровская ТЭЦ-3 направит 144,7 млн рублей.

«В 2019 году планируется перевод первого из трех котлов водогрейной котельной на газовое топливо. Газификация принесет станции значительный экологический и экономический эффект», - пояснил главный инженер ХТЭЦ-3 Владимир КУЗЕМА.

Кроме того, энергетики продолжают работать над проектом реконструкции береговой насосной станции. Его планируется завершить в этом году. Проект изменит схему водозабора, на который повлиял паводок 2013 года, ускорив образование песчаной косы на Амуре в районе береговой насосной станции. В настоящее время ведется разработка комплекса нестандартных инженерных предложений для решения проблемы.

АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В компании работают свыше 12,5 тыс. человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.