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С начала этого года юристы Хабаровской теплосетевой компания подали более 8 тыс. исков из-за задолженности за тепло
Энергетики напоминают, что долги за тепло и горячую воду ставят под угрозу надежность теплоснабжения потребителей
В Хабаровском крае долг потребителей тепла и горячей воды перед Хабаровской теплосетевой компанией (ХТСК, филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания») превысил 5,3 млрд рублей, из них почти 4,2 млрд задолжало население. В связи с этим юристы энергетической компании ведут усиленную работу по борьбе с задолженностью: в течение 2019 года порядка 60,5 тыс. неплательщиков получат судебные приказы о взыскании долгов. Данные документы будут направлены по месту работу должников, в банки либо судебным приставам для удержания суммы долга с потребителя в пользу ХТСК.
Только за прошлый год энергетики подали в суд свыше 36 тыс. исков на общую сумму более 1 млрд рублей, 807 из которых получили абоненты-юридические лица, остальные - физические лица. При этом 63,5 млн рублей составили пени за просрочку и неоплату тепловой энергии. В результате ХТСК удалось добиться возврата почти 560 млн рублей.
За два месяца 2019 года в Хабаровском крае юристы компании уже подали в суд порядка 8150 исков на общую сумму более 305 млн рублей, из них 104 – в адрес абонентов-юридических лиц, остальные – физическим лицам. 7 млн рублей составили пени за просрочку и неоплату теплового ресурса. В результате предпринятых действий должники уже вернули более 100 млн рублей. Помимо суммы основного долга они выплатили и набежавшие пени*: более 4,3 млн рублей штрафных санкций поступило от населения и свыше 5 млн рублей – от юридических лиц.
Энергетики напоминают, что долги за тепло и горячую воду ставят под угрозу надежность теплоснабжения потребителей, поскольку средства, полученные за оказание этих услуг, направляются, в том числе, и на выполнение производственных программ. Поэтому ХТСК намерена продолжить работу по взысканию дебиторской задолженности, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством механизмы, среди которых: принудительное прекращение подачи ресурса должнику, арест банковских счетов и имущества (в том числе и автомобилей), запрет на выезд заграницу и другое.
*Согласно Федеральному закону № 307, штрафные санкции и пени применяются ко всем категориям потребителей, оплачивающим тепло и горячую воду не вовремя.
Для юридических лиц размер пени с первого дня просрочки составляет 1/130 ставки рефинансирования за каждый день просрочки – это порядка 23 % годовых, что выше, чем процентная ставка по потребительским кредитам во многих банках.
Для населения пени начисляются со второго месяца просрочки по платежам и составляют 1/300 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки. Пени с 91 дня просрочки соответствуют 1/130 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки.
Газета «Золотой Рог», Хабаровск
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