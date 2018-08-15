Японцы пролетают мимо аэропорта Хабаровск

Группа ВЭБ начала финансировать строительство нового терминала внутренних воздушных линий аэропорта Хабаровск

Группа ВЭБ открыла финансирование проекта строительства нового терминала внутренних воздушных линий аэропорта Хабаровск (Новый), крупнейшего узлового аэропорта в Дальневосточном федеральном округе.

Строительство нового терминала внутренних воздушных линий аэропорта должно завершиться в 2019 году. Общая стоимость проекта составляет 4,9 млрд рублей, совместное участие Внешэкономбанка с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ, входит в группу ВЭБ) - 3,9 млрд рублей. Из них объем участия ВЭБа составляет 1,9 млрд рублей, ФРДВ предоставляет заем в размере до 2 млрд рублей.

В настоящее время неясно, примет ли участие в проекте консорциум японских инвесторов.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Строительство нового терминала класса «C» (по классификации ICAO) в аэропорту Хабаровска предполагалось с участием консорциума в составе Sojitz Corporation, Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (JOIN) и Japan Airport Terminal Co. (JATCO). Площадь терминала составит 26 тыс. кв. метров, пропускная способность - 3 млн пассажиров в год. На первом этапе к концу 2019 года будет построен терминал внутренних линий, подрядчиком строительства выбран турецкий Limak-Marashstroy, в период 2021-2025 годов планируется расширение за счет международного сектора.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток