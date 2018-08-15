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Японцы пролетают мимо аэропорта Хабаровск

15 Августа 2018, 10:13 | Хабаровск

Группа ВЭБ начала финансировать строительство нового терминала внутренних воздушных линий аэропорта Хабаровск

Группа ВЭБ открыла финансирование проекта строительства нового терминала внутренних воздушных линий аэропорта Хабаровск (Новый), крупнейшего узлового аэропорта в Дальневосточном федеральном округе.

Строительство нового терминала внутренних воздушных линий аэропорта должно завершиться в 2019 году. Общая стоимость проекта составляет 4,9 млрд рублей, совместное участие Внешэкономбанка с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ, входит в группу ВЭБ) - 3,9 млрд рублей. Из них объем участия ВЭБа составляет 1,9 млрд рублей, ФРДВ предоставляет заем в размере до 2 млрд рублей.

В настоящее время неясно, примет ли участие в проекте консорциум японских инвесторов.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Строительство нового терминала класса «C» (по классификации ICAO) в аэропорту Хабаровска предполагалось с участием консорциума в составе Sojitz Corporation, Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (JOIN) и Japan Airport Terminal Co. (JATCO). Площадь терминала составит 26 тыс. кв. метров, пропускная способность - 3 млн пассажиров в год. На первом этапе к концу 2019 года будет построен терминал внутренних линий, подрядчиком строительства выбран турецкий Limak-Marashstroy, в период 2021-2025 годов планируется расширение за счет международного сектора.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: sojitz  аэропорт  ВЭБ  фрдв  финансирование  Япония 



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