Застрахован? Спи спокойно

По данным статистики, в России каждые две минуты совершается квартирная кража. За прошлый год в Хабаровском крае было зафиксировано 5017 пожаров, 207 человек погибли, был нанесен ущерб на 34 млн рублей. Всего за 2005 г. в пламени пожара сгорело более 3 тыс. жилых помещений. Для сравнения, на производстве было зарегистрировано около 200 возгораний.

Убытки выше компенсационных выплат

Росгосстрах в Хабаровском крае совместно с управлением Госпожнадзора провели пресс-конференцию, темой которой стали последствия непредвиденных ситуаций в жилищном фонде (в частности, пожары в квартирах) и реальное возмещение убытков. Печальный итог 2-х месяцев 2006 года: в крае только в жилом секторе произошло 445 пожаров, 331 из них - в квартирах. Общий ущерб составил более 2,5 млн рублей. Основные причины - неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электроприборов. Эти данные на пресс-конференции озвучила инженер управления Госпожнадзора ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Елена ЕРЕМЕНКО.

Пожар и повреждение водой - главные причины нанесения ущерба квартирам. Что касается домашнего имущества, то наиболее распространенным риском является кража. Государственные компенсационные и страховые выплаты не покрывают возмещение убытков. Чаще всего это связано с "недострахованием" - экономят россияне на страховках, а в итоге оказываются в проигрыше.

Наш флаг - "авось"?

"Мой дом - моя крепость", - говорят англичане. В России с этим утверждением британцев согласны, но как-то по-особому. Например, жильцы квартир, расположенных на первых этажах, "упаковали" свои жилища почище иных крепостей: навесив на окна металлические решетки, установив бронированную дверь, обзаведясь сигнализацией. А про страхование квартир и имущества при этом многие забывают, как всегда надеясь на русский "авось". А зря! К примеру, по данным статистики, в России каждые две минуты совершается квартирная кража. Сегодня в Хабаровском крае из более чем 550 тыс. квартир застрахованных насчитываются единицы.

По словам директора филиала компании Росгосстрах в Хабаровском крае Павла ШОПИНА, "застрахованная квартира сегодня скорее исключение, чем правило. Причина - недостаточно развитая страховая культура населения и ничем не оправданная самонадеянность собственников жилья".

Росгосстрах вызвался помочь собственникам жилья и имущества для того, чтобы обезопасить население от непредвиденных ситуаций, и предложил новый продукт общегражданского страхования имущества - "РОСГОССТРАХ КВАРТИРА". Он гарантирует полное возмещение причиненного ущерба. Полис "РОСГОССТРАХ КВАРТИРА" защищает благосостояние клиента в комплексе - и квартиру, и имущество, и ответственность перед третьими лицами.

В основе страхования - реальные цены

Принимая во внимание, что Группа компаний "Росгосстрах" активно осуществляет операции по страхованию имущества физических лиц на всей территории Российской Федерации, целесообразно говорить об индивидуальной тарифной политике Росгосстраха, максимально адекватной для каждого региона России.

Это исключает формальные подходы к тарифам по страхованию имущества физических лиц. "Так, договор страхования имущества "РОСГОССТРАХ КВАРТИРА" заключается сроком на один год, страховой сбор составляет от 1 до 1,5% в зависимости от суммы страховки", - сообщила зам. директора по страхованию филиала компании Росгосстрах в Хабаровском крае Галина СТЕПАНОВА.

"Первое, на что надо обратить внимание тем, кто хочет застраховаться, - с какой компанией вы заключаете договор, убедиться в ее проверенной временем репутации, в том, что агент, с которым вы разговариваете, является представителем именно этой компании, - подчеркнула Галина Степанова. - Кроме того, вы должны четко определить, что именно страхуете - квартиру с внутренней отделкой, домашнее имущество, свою гражданскую ответственность или то и другое. Если будет застрахована только квартира и внутренняя отделка, то компания не будет производить выплату за похищенную домашнюю аудио- и видеотехнику или меховую шубу. И самое главное - квартира и имущество должны быть застрахованы, исходя из их реальной цены. Ведь страховое возмещение, которое вы получите при наступлении страхового случая, должно быть адекватно потерям.

Время клиентов экономят стандарты

В новой программе "РОСГОССТРАХ КВАРТИРА" есть приятная особенность для клиентов: в целях экономии времени предлагается купить стандартный страховой полис, где уже заложены риски, тарифы и перечень страхуемого имущества. Такая программа называется "РОСГОССТРАХ КВАРТИРА" "ЭКСПРЕСС" и включает в себя до 11 вариантов договоров страхования. Клиенту нужно только определиться со страховой суммой и набором рисков. Осмотр страхуемого имущества при этом не производится.

Как отметил Павел Шопин, "к сожалению, у нас большинство людей учится только на собственных ошибках. И основное количество клиентов, которые приходят в страховую компанию, уже имели неприятный жизненный опыт, будь то пожар, затопление квартиры или кража имущества". Как пример, в центре Хабаровска есть многоэтажный дом, буквально за два года в квартирах всех трех его подъездов случались пожары (последний был в новогодние дни 2006 года). Причем пострадали и соседние квартиры. Но только один квартиросъемщик из этого дома застраховал свою квартиру.

Правильное решение для каждого собственника - застраховать свою квартиру и имущество, а также ответственность перед третьими лицами. Если же владелец недвижимости опасается, что сосед с верхнего этажа опять его затопит, то можно застраховаться и от этой непредвиденной ситуации. В новой программе "РОСГОССТРАХ КВАРТИРА" и это предусмотрено.