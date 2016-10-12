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Владивосток завидует Хабаровску, признанному одним из самых благоустроенных городов России
За призовое место в общероссийском конкурсе хабаровчанам положена денежная премия
Правительство России подвело итоги Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России». По итогам 2015 года первое место присуждено городу Ставрополь, Уфа и Хабаровск разделили второе место, замкнул призовую тройку Красноярск.
Муниципальным образованиям, занявшим призовые места в конкурсе, вручаются дипломы правительства.
В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (утверждено постановлением правительства РФ от 28 августа 2009 года №707), Конкурс проводится ежегодно по шести категориям муниципальных образований.
Муниципальным образованиям, занявшим призовые места в конкурсе, вручаются дипломы правительства России I, II или III степеней и денежная премия.
Предоставленные денежные премии направляются на развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение благоустроенности муниципального образования (не менее 90%) и на премирование работников организаций, добившихся наивысших результатов в работе по развитию жилищно-коммунального хозяйства и повышению благоустроенности муниципального образования (до 10%).
«Конкурс направлен на стимулирование активности органов местного самоуправления в вопросах развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения благоустроенности территорий», - говорится на сайте кабинета министров.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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