В Хабаровском крае будут восстанавливать судоремонтный завод

Под новые проекты расширены границы еще двух территорий опережающего развития

Правительство РФ расширило границы территорий опережающего развития (ТОР) «Приамурская» (Амурская область) и «Николаевск» (Хабаровский край) под проекты по строительству вагоноколесной мастерской и восстановлению судоремонтного завода, соответствующие постановления размещены на сайте кабмина.

В границы ТОР «Приамурская» включен земельный участок, расположенный на территории Бурейского района. Здесь планируется к реализации проект по созданию вагоноколесной мастерской производственной мощностью до 7,2 тыс. колесных пар в год. Объем инвестиций составит около 170 млн рублей, совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года оцениваются в 260 млн рублей.

В ТОР «Николаевск» дополнительно включены пять земельных участков, расположенных на территории рабочего поселка городского типа Охотск. Они будут использованы для реализации проекта по восстановлению и развитию завода по ремонту и строительству судов. Это позволит привлечь частные инвестиции в размере более 300 млн рублей, совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят около 230 млн рублей.

Досье газеты «Золотой Рог»: ТОР «Приамурская» создана в 2015 году для содействия развитию производственной кооперации между РФ и КНР, находится на территории трех районов Амурской области. ТОР «Николаевск» создана в апреле 2017 года. Основная специализация - судоремонт, рыбодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых.

ТОР – это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями. Сегодня созданы и действуют 18 территорий опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток