Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Хабаровском крае будут восстанавливать судоремонтный завод
Под новые проекты расширены границы еще двух территорий опережающего развития
Правительство РФ расширило границы территорий опережающего развития (ТОР) «Приамурская» (Амурская область) и «Николаевск» (Хабаровский край) под проекты по строительству вагоноколесной мастерской и восстановлению судоремонтного завода, соответствующие постановления размещены на сайте кабмина.
В границы ТОР «Приамурская» включен земельный участок, расположенный на территории Бурейского района. Здесь планируется к реализации проект по созданию вагоноколесной мастерской производственной мощностью до 7,2 тыс. колесных пар в год. Объем инвестиций составит около 170 млн рублей, совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года оцениваются в 260 млн рублей.
В ТОР «Николаевск» дополнительно включены пять земельных участков, расположенных на территории рабочего поселка городского типа Охотск. Они будут использованы для реализации проекта по восстановлению и развитию завода по ремонту и строительству судов. Это позволит привлечь частные инвестиции в размере более 300 млн рублей, совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят около 230 млн рублей.
Досье газеты «Золотой Рог»: ТОР «Приамурская» создана в 2015 году для содействия развитию производственной кооперации между РФ и КНР, находится на территории трех районов Амурской области. ТОР «Николаевск» создана в апреле 2017 года. Основная специализация - судоремонт, рыбодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых.
ТОР – это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями. Сегодня созданы и действуют 18 территорий опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- В Хабаровском крае будут восстанавливать судоремонтный завод
- Японцы пролетают мимо аэропорта Хабаровск
- В Хабаровском крае нашли крупное месторождение золота
- Погибший при нападении на приемную ФСБ в Хабаровске посетитель был гражданином Узбекистана
- Владивосток завидует Хабаровску, признанному одним из самых благоустроенных городов России
- Хабаровский НПЗ стал первым заводом, подключенным к ВСТО
- Из Хабаровска в китайский Чаньчунь можно будет добраться по воздуху
- Хабаровский "Порт Ванино" в 2014 году увеличил прибыль в пять раз
- Хабаровчане оценили качество федеральных госуслуг на "4 с плюсом"
- "Роснефть" и "Транснефть" опробуют поставки нефти на КНПЗ через Сковородино
Новости раздела
- В Хабаровском крае будут восстанавливать судоремонтный завод
- Японцы пролетают мимо аэропорта Хабаровск
- Хабаровский край на Восточном экономическом форуме разместится в самолете
- В Хабаровском крае нашли крупное месторождение золота
- Новый терминал аэропорта Хабаровск будет строиться на деньги Внешэкономбанка
- Погибший при нападении на приемную ФСБ в Хабаровске посетитель был гражданином Узбекистана
- Владивосток завидует Хабаровску, признанному одним из самых благоустроенных городов России
- Будущая объездная дорога вокруг Хабаровска будет отдана в концессию на 15 лет
- ВЭФ: "Независимая нефтяная компания" и китайская Baoli построят в Хабаровске битумный завод
- Хабаровский НПЗ стал первым заводом, подключенным к ВСТО
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Эра милосердия" закончилась
- Два дальневосточных города признаны самыми коррумпированными в стране
- Владивосток очищают от незаконной торговли с помощью полиции
- Камчатка перешла на новую систему обращения с отходами
- Обвинение по делу Пушкарёва сделало ставку на "оборотня в погонах"
- В Приморье названы самые выгодные супермаркеты
- Внутренний и въездной туризм в Хабаровском крае планирует развивать туроператор TUI
- Резидент ТОР вышел на первое место в Сахалинской области по надою молока
- Новый кандидат на пост главы Владивостока уже претендовал на кресло губернатора края
- Юрий Трутнев: Мы продолжим развивать программу субсидирования авиаперевозок для дальневосточников