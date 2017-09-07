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Новый терминал аэропорта Хабаровск будет строиться на деньги Внешэкономбанка

07 Сентября 2017, 14:45 | Хабаровск

Терминал сможет обслуживать до 3 млн пассажиров в год

Внешэкономбанк и АО «Фонд развития Дальнего Востока» (ФРДВ, входит в группу ВЭБ) могут профинансировать 3,5 млрд рублей в строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровска. Соответствующее соглашение  ВЭБ, ФРДВ и ОАО «Хабаровский аэропорт» заключили на Восточном экономическом форуме.

Площадь нового терминала составит 26 тыс. квадратных метров, пропускная способность - 3 млн пассажиров в год.

«Общая стоимость проекта составляет 4,4 млрд рублей, потенциальное участие Внешэкономбанка совместно с ФРДВ - 3,5 млрд рублей», - поясняется в сообщении ВЭБа.

«Строительство нового терминала, передового не только по своему техническому уровню, но и по стандартам обслуживания пассажиров, станет существенным вкладом в развитие транспортной инфраструктуры и Хабаровского края и России в целом. Мы уверены, что партнерство с группой ВЭБ значительно усилит наши финансовые возможности и поддержит успешную реализацию проекта в кратчайшие сроки», - приводятся в сообщении слова президента ООО «УК Комакс» (управляющая компания ОАО «Хабаровский аэропорт») Константина БАСЮКА.

Досье «Золотой Рога»: ОАО «Хабаровский аэропорт» и консорциум японских инвесторов (Sojitz Corporation, Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development  и Japan Airport Terminal Co., Ltd.), планируют построить Хабароввске новый терминал класса «C» (по классификации ICAO) для обслуживания внутренних и международных воздушных линий рублей. На первом этапе (2017-2019 годы)  будет построен терминал для обслуживания внутренних линий, далее (2021-2025 годы) он будет расширен за счет международного сектора. В настоящее время ОАО «Хабаровский аэропорт» эксплуатирует два действующих терминала в аэропорту «Новый» Хабаровска суммарной пропускной способностью 2,2 тыс. пассажиров в час.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: аэропорт  фрдв  Внешэкономбанк  кредит 






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