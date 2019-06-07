В Хабаровском крае резко ухудшился инвестиционный климат

Неужели дело в новом губернаторе?

Лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года, результаты которого были объявлены в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), стала Москва.

Столица улучшила результат рейтинга АСИ предыдущего года на один пункт и возглавила список инвестиционно привлекательных регионов. Татарстан разместился на второй строке. Тюменская область, занявшая год назад в рейтинге первое место, в этот раз оказалась третьей. Калужская область, сделала скачок с 13-го места и разместилась на четвертой ступени. Первую пятерку рейтинга замкнул Санкт-Петербург.

Хабаровский край, единственный из дальневосточных регионов, вошедший в лидерскую двадцатку по итогам 2018 года, в этот раз покинул ее.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Санкт-Петербург

Фото ТАСС