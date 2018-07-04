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Хабаровский край на Восточном экономическом форуме разместится в самолете
Чтобы показать высокий интеллект региона
Хабаровский край представит свою экспозицию на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре во Владивостоке в павильон в виде самолета.
«В прошлом году мы заявились на (ВЭФ) как интеллектуальный центр Дальнего Востока, у нас получилось, и нас отметили. В этом году мы приняли решение о создании нового инновационного комплекса, который будет представлять интеллект Хабаровского края. Сам павильон будет в виде самолета, а внутри будет наполнен новыми инновационными решениями», - сказал губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ в Петропавловске-Камчатском по итогам заседания совета при полпреде президента в ДФО, в ходе которого рассматривался вопрос о подготовке регионов к предстоящему ВЭФ.
В настоящее время в Хабаровском крае находятся два авиапредприятия, оба в Комсомольске-на-Амуре - "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Гагарина" (КнААЗ) и филиал «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС).
IV Восточный экономический форум состоится на острове Руский во Владивостоке 11–13 сентября 2018 года. Ключевая тема ВЭФ-2018 – «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».
Обсуждения в рамках деловой программы будут проходить по четырем основным направлениям.
Тематический блок «Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги» будет посвящен результатам и перспективам таких механизмов развития региона, как территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. В рамках дискуссий ожидается обсуждение вопросов о защите прав инвесторов, поддержке малых и средних предприятий и высокотехнологичных проектов, возможности создания первого русского офшора на Дальнем Востоке, а также прорыва регионов ДФО в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.
В рамках направления «Отраслевые приоритеты Дальнего Востока» участники дискуссий обсудят проблемы развития отраслей, через которые будет осуществляться экономический рост региона в ближайшие годы. В частности, будут проведены отдельные сессии, посвященные лесопромышленному комплексу, сельскому хозяйству, рыбной отрасли, нефтегазопереработке, туристической и портовой инфраструктуре, добыче и переработке твердых полезных ископаемых и совершенствованию законодательства в сфере геологоразведки.
Блок «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества» будет посвящен перспективам экономической кооперации дальневосточного региона России с соседними странами, важности развития транспортных коридоров на территории российского Дальнего Востока для Азиатско-Тихоокеанского региона и созданию Международного медицинского кластера во Владивостоке.
В центре темы «Создание условий для жизни людей» будут находиться вопросы демографии, здравоохранения, образования и науки, жилья, культуры и развития городской среды на Дальнем Востоке. Участники также обсудят перспективы совершенствования рынка труда в регионе и новые меры по освоению земли в рамках программы «Дальневосточный гектар».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ТАСС
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