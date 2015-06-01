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ДЭК рассчитывает выручить от продажи хабаровской компании минимум 5 млн рублей

01 Июня 2015, 16:21 | Хабаровск

На аукцион будут выставлены 100% Хабаровской ремонтно-строительной компании

Совет директоров ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК, входит в холдинг "РАО ЭС Востока") на прошлой неделе одобрил продажу 100% акций ОАО "Хабаровская ремонтно-строительная компания" (Хабаровск) минимум.

2 млн 147 тыс. 874 обыкновенные акции ХРСК (100% уставного капитала) предлагается реализовать на аукционе с начальной ценой, равной 5 млн рублей.

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине явки только одного участника, договор может быть заключен с этим участником по начальной цене аукциона.

ОАО "Хабаровская ремонтно-строительная компания" было создано в январе 2004 года на базе филиала "Энергоремстройкомплекс" ОАО "Хабаровскэнерго". Компания специализируется на выпуске железо-бетонных и бетонных изделий для нужд предприятий энергетики.

ДЭК создана в качестве управляющей компании, владеющей 100% акций ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" и ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания".

ОАО "РусГидро" принадлежат 52,07% акций ДЭК (1,04% - прямой контроль, 51,03% - косвенный контроль через "РАО ЭС Востока").

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: ДЭК  аукцион 






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