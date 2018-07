Хабаровский "Порт Ванино" в 2014 году увеличил прибыль в пять раз

При этом перевалка выросла всего на 2%

ОАО "Ванинский морской торговый порт" (крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино) в 2014 году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 4,9 раза по сравнению с показателем предыдущего года, до 1,630 млрд рублей.

Выручка выросла на 32,5%, до 2 млрд 674,690 млн рублей.

Стивидор в 2014 году увеличил перевалку грузов по сравнению с предыдущим годом на 2%, до 7,2 млн тонн.

Основными грузоотправителями в порту являются компании Lincar Marina limited, Mechel Carbon (Singapore), Tenera Limited, RS International GmbH, RTI Limited", Амурметалл", ООО "Торговый дом "РФП", ООО СП "Аркаим", ООО "Лан" и др.

В настоящее время, ЗАО "Титан" (принадлежит "дочке" ОАО "РЖД" и структуре НПФ "Благосостояние") владеет 18,75% уставного капитала (24,99% обыкновенных акций) порт. Opern Trade Ltd - 17,75% (23,68%), Statula Holdings Ltd - 16,23% (21,64%), Sedmino Investments Ltd - 14,95% (19,97%) (все зарегистрированы на Кипре). Кто стоит за офшорными компаниями, порт не раскрывает.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток