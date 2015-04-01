www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 56.45 р.
EUR: 73.93 р. 10 CNY: 93.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Хабаровский "Порт Ванино" в 2014 году увеличил прибыль в пять раз

01 Апреля 2015, 16:16 | Хабаровск

При этом перевалка выросла всего на 2%

ОАО "Ванинский морской торговый порт" (крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино) в 2014 году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 4,9 раза по сравнению с показателем предыдущего года, до 1,630 млрд рублей.

Выручка выросла на 32,5%, до 2 млрд 674,690 млн рублей.

Стивидор в 2014 году увеличил перевалку грузов по сравнению с предыдущим годом на 2%, до 7,2 млн тонн.

Основными грузоотправителями в порту являются компании Lincar Marina limited, Mechel Carbon (Singapore), Tenera Limited, RS International GmbH, RTI Limited", Амурметалл", ООО "Торговый дом "РФП", ООО СП "Аркаим", ООО "Лан" и др.

В настоящее время, ЗАО "Титан" (принадлежит "дочке" ОАО "РЖД" и структуре НПФ "Благосостояние") владеет 18,75% уставного капитала (24,99% обыкновенных акций) порт. Opern Trade Ltd - 17,75% (23,68%), Statula Holdings Ltd - 16,23% (21,64%), Sedmino Investments Ltd - 14,95% (19,97%) (все зарегистрированы на Кипре). Кто стоит за офшорными компаниями, порт не раскрывает.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: ванино  порт  прибыль 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru