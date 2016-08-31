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На Дальнем Востоке создана еще одна территория опережающего развития
ТОР «Амуро-Хинганская» расположится в Еврейской АО
Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление о создании в Еврейской автономной области (ЕАО) территории опережающего развития (ТОР) «Амуро-Хинганская». ТОР создается на территориях города Биробиджан, Ленинского и Октябрьского муниципальных районов ЕАО.
«Создание ТОР «Амуро-Хинганская» будет способствовать формированию условий для укрепления экономических позиций РФ в странах АТР и стимулированию социально-экономического развития Еврейской автономной области через создание дополнительных рабочих мест, новых промышленных объектов, привлечение инвестиций, что обеспечит увеличение налоговых поступлений в федеральный, региональный и местные бюджеты», - говорится в справке к документу, подготовленной Минвостокразвития.
Постановление определяет границы ТОР, а также виды экономической деятельности, при проведении которых на этой территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, а также минимальный объем капитальных вложений резидентов.
По оценке Минвостокразвития, в результате реализации инвестпроектов на ТОР «Амуро-Хинганская» будет создано более 1 тыс. рабочих мест, налоговые поступления в бюджеты всех уровней за 2016-2025 годы составят 11,2 млрд рублей. Размер предоставленных налоговых льгот инвесторам за указанный период превысит 8 млрд рублей.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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