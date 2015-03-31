ТРУТНЕВ: Дальний Восток уже имеет около 20 проектов ТОРов

В апреле будут рассматриваться очередные семь территорий

На Дальнем Востоке в степени готовности уже около 20 проектов территорий опережающего развития (ТОР), сообщил вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ на совещании у премьер-министра Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

"Сегодня мы видим до 20 территорий опережающего развития в достаточной степени готовности, чтобы их довести по этому году, и около 40 проектов. При этом надо сказать, что 52 млрд – 40% – уже вложено инвесторами. Объем планируемых государственных средств – 16,8 млрд рублей. В результате реализации будет получено до 2025 года 89,5 млрд рублей налоговых сборов, то есть бюджетные инвестиции за этот период окупятся пятикратно", - сказал вице-премьер, также выполняющий функции полпреда президента в ДФО.

Он напомнил, что три территории опережающего развития (две в Хабаровском крае, одна – в Приморье) комиссией уже отобраны и направлены на рассмотрение правительством.

"В коротком списке в ближайшее время будет рассматриваться еще семь территорий. Мы надеемся их рассмотреть уже в апреле", - пояснил Юрий Трутнев.

Он также сказал, что к началу Первого Восточного экономического форума, запланированного на август, власти должны определиться с законом о свободном порте Владивостока, продолжить работу по территориям опережающего развития, по инвестиционным проектам, запустить работу Фонда развития Дальнего Востока, а также разработать еще целый ряд механизмов, которые будут стимулировать инвестиционную активность в регионе.

Ранее Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение о перечне инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, которые получат государственную поддержку. По его словам, речь идет о целом ряде предприятий по переработке и добыче золота в Камчатском крае, в Амурской области, строительстве горно-обогатительного комбината в Якутии, комплекса для перевалки угля в Хабаровском крае. Он также отметил, что большую ставку сделали на территории опережающего развития.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток