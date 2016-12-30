Путин дал Дальнему Востоку дешевую электроэнергию

Но населения это не коснется

Президент РФ Владимир ПУТИН подписал федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об электроэнергетике», в соответствии с которым тарифы на Дальнем Востоке будут снижены до среднероссийского уровня за счет надбавки к цене на мощность в I и II ценовых зонах. Предварительный базовый уровень, до которого будут доведены тарифы для промпотребителей Дальнего Востока, составит 3,19 рубля за один кВт.ч.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По Дальнему Востоку в среднем снижение тарифов на электроэнергию достигнет 30%. Самое большое понижение произойдет на Чукотке - 65%, в Приморье – практически незаметные 5%.

Распорядителем собранных за счет надбавки средств будет ПАО «РусГидро» - компания получит в 2017-2019 годах 29,5 млрд рублей и передаст средства в дальневосточные компании, продающие электроэнергию конечным потребителям. Таким образом, «РусГидро» будет субсидировать свои «дочки», а они, в свою очередь, - продавать электроэнергию по среднероссийскому уровню тарифов.

«Совокупная нагрузка на I и II ценовые зоны для потребителей, за исключением населения, составит расчетно 29,5 млрд рублей, что приведет к росту конечной цены для потребителей зон до 1,3%», - пояснял ранее замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий КОРОЛЕВ.

Глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА считает, что снижение энерготарифов до среднероссийского уровня даст экономию дальневосточным предприятиям в объеме до 40 млрд рублей в год.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток