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Граница тоже отдыхает
На период новогодних праздников изменен режим работы автомобильных пунктов пропуска через государственную границу.
В пункте пропуска «Полтавка» на пассажирском направлении 1 и 2 января – выходные дни.
На грузовом направлении рабочими днями будут только 6 и 8 января.
В пункте пропуска «Пограничный-автомобильный» на пассажирском направлении выходным днем будет только 1 января.
Грузовое направление будет работать 6 и 8 января.
В пункте пропуска «Краскино» на пассажирском направлении 1, 2, 7 и 9 января будут выходными днями.
На грузовом направлении рабочими днями будут 4, 5, 6 и 10 января.
В пункте пропуска «Турий Рог» 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 января - выходные дни.
Пункт пропуска «Марково» с 1 по 10 января работать не будет.
Воздушный, железнодорожные и морские пункты пропуска будут работать в обычном режиме, сообщает пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
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