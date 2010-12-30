Граница тоже отдыхает

На период новогодних праздников изменен режим работы автомобильных пунктов пропуска через государственную границу.

В пункте пропуска «Полтавка» на пассажирском направлении 1 и 2 января – выходные дни.

На грузовом направлении рабочими днями будут только 6 и 8 января.

В пункте пропуска «Пограничный-автомобильный» на пассажирском направлении выходным днем будет только 1 января.

Грузовое направление будет работать 6 и 8 января.

В пункте пропуска «Краскино» на пассажирском направлении 1, 2, 7 и 9 января будут выходными днями.

На грузовом направлении рабочими днями будут 4, 5, 6 и 10 января.

В пункте пропуска «Турий Рог» 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 января - выходные дни.

Пункт пропуска «Марково» с 1 по 10 января работать не будет.

Воздушный, железнодорожные и морские пункты пропуска будут работать в обычном режиме, сообщает пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.