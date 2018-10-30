Дальневосточной авиакомпании запретили летать за границу

У нее проблемы с «боингом»

Росавиация с 5 ноября ограничит для авиакомпании «Якутия» выполнение международных воздушных перевозок до устранения всех выявленных недостатков, сообщает ведомство.

Основанием для введения ограничения явились выявленные в ходе проверок нарушения, в числе которых - недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на самолете Boeing 737-800 и его дальнейшая эксплуатация без технического обслуживания; не устраненные неисправности в самолетах.

В октябре в АК «Якутия» сменилось руководство: новым гендиректором назначен Владимир ГОРБУНОВ, возглавлявший ранее несколько российских авиакомпаний. Правительство Якутии, собственник авиакомпании, поставило перед новым руководителем задачу сохранить сертификат эксплуатанта.

Работавшая гендиректором АК «Якутия» с апреля 2014 года Ольга ФЕДОРОВА уволилась после авиаинцидента в аэропорту Якутска. Самолет авиакомпании, совершавший рейс из Улан-Удэ, 9 октября выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту было пять членов экипажа и 91 пассажир. Предварительно, инцидент произошел из-за гололедицы. За медицинской помощью после происшествия обратились 4 пассажира. Возбуждено уголовное дело.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания «Якутия» базируется в аэропорту Якутска. Воздушный парк насчитывает 23 самолета: пять SSJ-100, пять Boeing-737NG, один Boeing-757-200F, шесть Ан-24 и шесть Bombardier Dash-8 Q300/400.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото АК "Якутия"