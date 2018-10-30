www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.81 р. 100 JPY: 58.79 р.
EUR: 75.04 р. 10 CNY: 94.62 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Дальневосточной авиакомпании запретили летать за границу

30 Октября 2018, 11:36 | Дальний Восток

У нее проблемы с «боингом»

Росавиация с 5 ноября ограничит для авиакомпании «Якутия» выполнение международных воздушных перевозок до устранения всех выявленных недостатков, сообщает ведомство.

Основанием для введения ограничения явились выявленные в ходе проверок нарушения, в числе которых - недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на самолете Boeing 737-800 и его дальнейшая эксплуатация без технического обслуживания; не устраненные неисправности в самолетах.

В октябре в АК «Якутия» сменилось руководство: новым гендиректором назначен Владимир ГОРБУНОВ, возглавлявший ранее несколько российских авиакомпаний. Правительство Якутии, собственник авиакомпании, поставило перед новым руководителем задачу сохранить сертификат эксплуатанта.

Работавшая гендиректором АК «Якутия» с апреля 2014 года Ольга ФЕДОРОВА уволилась после авиаинцидента в аэропорту Якутска. Самолет авиакомпании, совершавший рейс из Улан-Удэ, 9 октября выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту было пять членов экипажа и 91 пассажир. Предварительно, инцидент произошел из-за гололедицы. За медицинской помощью после происшествия обратились 4 пассажира. Возбуждено уголовное дело.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания «Якутия» базируется в аэропорту Якутска. Воздушный парк насчитывает 23 самолета: пять SSJ-100, пять Boeing-737NG, один Boeing-757-200F, шесть Ан-24 и шесть Bombardier Dash-8 Q300/400.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото АК "Якутия"

Автор:
Теги: нарушения  сертификат  Якутия  руководство  росавиация  авиакомпания 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru