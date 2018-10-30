Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальневосточной авиакомпании запретили летать за границу
У нее проблемы с «боингом»
Росавиация с 5 ноября ограничит для авиакомпании «Якутия» выполнение международных воздушных перевозок до устранения всех выявленных недостатков, сообщает ведомство.
Основанием для введения ограничения явились выявленные в ходе проверок нарушения, в числе которых - недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на самолете Boeing 737-800 и его дальнейшая эксплуатация без технического обслуживания; не устраненные неисправности в самолетах.
В октябре в АК «Якутия» сменилось руководство: новым гендиректором назначен Владимир ГОРБУНОВ, возглавлявший ранее несколько российских авиакомпаний. Правительство Якутии, собственник авиакомпании, поставило перед новым руководителем задачу сохранить сертификат эксплуатанта.
Работавшая гендиректором АК «Якутия» с апреля 2014 года Ольга ФЕДОРОВА уволилась после авиаинцидента в аэропорту Якутска. Самолет авиакомпании, совершавший рейс из Улан-Удэ, 9 октября выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту было пять членов экипажа и 91 пассажир. Предварительно, инцидент произошел из-за гололедицы. За медицинской помощью после происшествия обратились 4 пассажира. Возбуждено уголовное дело.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания «Якутия» базируется в аэропорту Якутска. Воздушный парк насчитывает 23 самолета: пять SSJ-100, пять Boeing-737NG, один Boeing-757-200F, шесть Ан-24 и шесть Bombardier Dash-8 Q300/400.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото АК "Якутия"
Новости тематики
- Дальневосточной авиакомпании запретили летать за границу
- Чиновники обещают снизить цены на горбушу
- Китайцы подсели на приморские морепродукты
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
Новости раздела
- Дальневосточной авиакомпании запретили летать за границу
- На Дальнем Востоке появится отель под брендом Mercure
- Чиновники обещают снизить цены на горбушу
- Китайцы подсели на приморские морепродукты
- Трутнев сохранил ручной контроль над дальневосточной энергетикой
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Стрелочник не нужен
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- В Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо