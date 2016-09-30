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На Дальнем Востоке появится еще одна территория опережающего развития
ТОР «Южная Якутия» может привлечь привлечет более 24 млрд рублей частных инвестиций
Новая территория опережающего развития (ТОР) «Южная Якутия» может привлечь более 24 млрд рублей частных инвестиций, приоритетным проектом заявлено строительство Инаглинского ГОКа компанией «Колмар».
Проект постановления правительства РФ о создании 13-ой по счету ТОР подготовлен Минвостокразвития.
Согласно проекту, минимальный объем капитальных вложений в ТОР «Южная Якутия» составит 500 тыс. рублей, финансирование мероприятий по строительству инфраструктуры будет осуществляться за счет средств внебюджетных источников.
Резиденты ТОР «Южная Якутия» будут осуществлять деятельность по добыче полезных ископаемых, производству нефте- и химпродуктов, резиновых и пластмассовых изделий, обеспечению электрической энергией, газом и паром, производству транспортных средств и другими видами деятельности.
В настоящее время в Республике Саха «Якутия» действует ТОР «Кангалассы».
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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