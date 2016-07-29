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Трутнев пообещал навести порядок в распределении "дальневосточного гектара"
Наказаны будут чиновники
Вице-премьер РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ пообещал наказывать чиновников, которые необоснованно отказывают в предоставлении «дальневосточного гектара». «Что касается необоснованных отказов, мы на совещании сегодня говорили, что будем относиться к этому действительно очень жестко. И будем за это сильно наказывать, если будем такие ситуации обнаруживать», - сказал Юрий Трутнев в пятницу во Владивостоке по итогам совещания, посвященного реализации пилотного проекта закона о «дальневосточном гектаре.
В настоящее время большинство отказов связаны с предоставлением заявок, не соответствующих законодательству. Есть заявки на участки, обремененные правами третьих лиц, в этом случае заявка отклоняется.
«Очень внимательно смотрели все случаи отказов людям, надо честно сказать, мы считаем, что те ситуации, которые сегодня встречаются, они в большей степени связаны не с реальными отказами, а с предоставлением заявок не соответствующих действующему законодательству», - пояснил вице-премьер.
Трутнев отметил, что вопросы в реализации закона часто связаны с институтами охраны земельных участков.
«Надо очень внимательно разобраться с теми зонами, которые сегодня выведены из-под распределения. Наша задача - чтобы они были максимально сокращены, а максимальное количество земельных участков было передано людям», - сказал вице-премьер.
Также в ближайшее время могут быть внесены изменения в законодательство, позволяющие выделять «дальневосточный гектар» в защитных лесах.
«У нас есть категория защитные леса, в которые входят очень большие территории. У защитных лесов есть своя функция, если мы, например, размещаем там пасеку, и никто ничего не рубит, то функция их не нарушается. Соответственно, в законодательстве можно прописать ограничения, сказать, что в защитных лесах получать участки можно, но при этом нельзя рубить лесные насаждения», - сказал Трутнев.
Досье «Золотого Рога»: Первый этап предоставления земельных участков на Дальнем Востоке начался 1 июня. На начальном этапе участки будут выделять только жителям соответствующих регионов ДФО и только в отдельных пилотных муниципалитетах. За два месяца на рассмотрение приняты почти 2,3 тыс. заявок на «дальневосточный гектар». С 1 октября 2016 года свой гектар смогут получить все дальневосточники, а с 1 февраля 2017 года такую возможность получат все граждане России.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото www.primorsky.ru
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