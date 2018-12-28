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Подключение Чукотки к интернету обойдется в 7,8 миллиардов рублей

28 Декабря 2018, 13:47 | Дальний Восток

Проект будет реализован в 2019-2020 гг.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ согласовало проект прокладки волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на Чукотку стоимостью 7,8 млрд рублей. Проект предусматривает прокладку двух линий связи: подводную из Петропавловска-Камчатского до Анадыря и сухопутную Омсукчан-Песчанка-Билибино-Певек.

Общая протяженность первой линии составит 2260 км, длина наземной ВОЛС – 1400 тыс. км. Линии будут обладать пропускной способностью 100 и 80 Гбит/с соответственно.

В настоящее время Чукотка является единственным субъектом РФ, не подключенным к волоконно-оптическим линиям связи. Операторы предоставляют услуги на территории округа с применением спутниковых каналов связи по высоким тарифам и с низкой пропускной способностью.

Проект завершить за два года.

Помимо решения о прокладке ВОЛС, согласовано субсидирование из федерального бюджета операторов связи.

«Это позволит обеспечить приемлемые тарифы для Чукотского автономного округа до средней стоимости предоставления услуг интернета по Дальневосточному федеральному округу. Субсидирование предусмотрено до ввода в эксплуатацию ВОЛС», - говорится в сообщении аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: Чукотка  инвестиции  связь  интернет  тарифы 



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