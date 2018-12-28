Штаб Росгвардии не хочет переезжать во Владивосток

Этот вопрос обсуждался с губернатором Приморья Олегом Кожемяко

Штаб Восточного округа войск национальной гвардии РФ не будет переведен из Хабаровска во Владивосток в связи с переносом столицы региона, заявил врио командующего округом Сергей БОЙКО.

Президент Владимир ПУТИН ранее подписал указ «О внесении изменения в перечень федеральных округов», согласно которому центром Дальневосточного федерального округа вместо Хабаровска стал Владивосток. Полпред в ДФО Юрий ТРУТНЕВ указывал, что перенос столицы округа может занять около года.

«Вопрос переноса рассмотрен в Центральном аппарате Росгвардии. На сегодняшний день в интересах качественного выполнения поставленных задач необходимости перемещения во Владивосток из Хабаровска нет. Этот вопрос также обсуждался с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым и губернатором Приморья Олегом КОЖЕМЯКО. Мы определились, что, как и Восточный военный округ, так и Восточный округ войск Нацгвардии, не требуют перемещения во Владивосток своих управленческих структур», - сказал Бойко.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ТАСС