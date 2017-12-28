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Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
Бывший глава «Дальспецстроя» также будет лишен звания генерал-лейтенант
Гособвинение потребовало для бывшего главы «Дальспецстроя» Юрия ХРИЗМАНА 14 лет лишения свободы, а также лишения его воинского звания генерал-лейтенант, всех орденов и наград, звания «Заслуженный строитель РФ».
Для бывшего главного бухгалтера «Дальспецстроя» Владимира АШИХМИНА обвинение требует меньшее наказание – 7 лет заключения, а также лишения воинского звания полковник и государственной награды «Заслуженный экономист РФ».
Также прокуроры в прениях попросили взыскать порядка 100 млн рублей солидарно с подсудимых в счет погашения ущерба, причиненного государству.
Юрий Хризман и Владимир Ашихмин обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома «Восточный» в Амурской области с ущербом в размере 5,2 млрд рублей (ч.3 ст.285 УК РФ).
Для других участников процесса прокуроры запросили еще меньшие сроки - по шесть лет лишения свободы сыну Юрия Хризмана Михаилу ХРИЗМАНУ (учредитель частной фирмы, через которую, как считает следствие, велись хищения) и экс-спикеру думы Хабаровского края Виктору ЧУДОВУ.
Накануне суд окончил следствие по делу, начались прения сторон.
Процесс по делу о хищениях на космодроме «Восточный» начался в Дальневосточном окружном военном суде в Хабаровске в мае 2016 года, дело рассматривается в закрытом режиме. Свою вину фигуранты не признают.
Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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