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Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы

28 Декабря 2017, 13:05 | Дальний Восток

Бывший глава «Дальспецстроя» также будет лишен звания генерал-лейтенант

Гособвинение потребовало для бывшего главы «Дальспецстроя» Юрия ХРИЗМАНА 14 лет лишения свободы, а также лишения его воинского звания генерал-лейтенант, всех орденов и наград, звания «Заслуженный строитель РФ».

Для бывшего главного бухгалтера «Дальспецстроя» Владимира АШИХМИНА обвинение требует меньшее наказание – 7 лет заключения, а также лишения воинского звания полковник и государственной награды «Заслуженный экономист РФ».

Также прокуроры в прениях попросили взыскать порядка 100 млн рублей солидарно с подсудимых в счет погашения ущерба, причиненного государству.

Юрий Хризман и Владимир Ашихмин обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома «Восточный» в Амурской области с ущербом в размере 5,2 млрд рублей (ч.3 ст.285 УК РФ).

Для других участников процесса прокуроры запросили еще меньшие сроки - по шесть лет лишения свободы сыну Юрия Хризмана Михаилу ХРИЗМАНУ (учредитель частной фирмы, через которую, как считает следствие, велись хищения) и экс-спикеру думы Хабаровского края Виктору ЧУДОВУ.

Накануне суд окончил следствие по делу, начались прения сторон.

Процесс по делу о хищениях на космодроме «Восточный» начался в Дальневосточном окружном военном суде в Хабаровске в мае 2016 года, дело рассматривается в закрытом режиме. Свою вину фигуранты не признают.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Юрий Рогов
Теги: космодром  юрий хризман  суд  "дальспецстрой" 



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