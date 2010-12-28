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И лес ушел в трубу
В 2010 году контрольно-надзорными органами проверены все 33 строящиеся объекта саммита АТЭС, и практически везде выявлены те или иные нарушения природоохранного законодательства.
На заседании межведомственной комиссии по эффективному использованию природных ресурсов и экологической безопасности, прошедшем в Хабаровске, полномочный представитель Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ выразил недовольство работой Росприроднадзора и Ростехнадзора по контролю за реализацией масштабных инвестиционных проектов, таких как строительство объектов саммита АТЭС-2012 и магистрального газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток». На отдельных объектах у заказчиков-застройщиков отсутствуют положительные заключения государственной экологической экспертизы проектной документации, нет разрешительных документов на выбросы вредных загрязняющих веществ в атмосферу и лимитов на размещение отходов в окружающей природной среде. В большинстве случаев не оформлены решения о предоставлении в пользование водных объектов. Зафиксированы факты отступлений от первоначальной проектно-сметной документации, строительство некоторых объектов вообще ведется без разрешений и правоустанавливающих документов.
- Я противник того, чтобы Ростехнадзор и Росприроднадзор добивались приостановки ведущихся работ, но все нарушения должны выявляться незамедлительно. Необходимо плотно работать с компаниями, повысить к ним требования, - отметил Виктор Ишаев.
Заместитель полпреда Владимир СЫРКИН отметил, что субъекты федерации также не в полной мере исполняют переданные им полномочия в сфере лесопользования и водопользования. В частности, множество нарушений касается ООО «Газпром Инвест Восток», ведущего строительство магистрального газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток», трасса которого пересекает более 700 водных объектов, а площадь лесных участков под строительство превышает 3,8 тыс. га.
- Только на территории Хабаровского края на просеках для трассы газопровода заготовлено более 220 тыс. кубометров ликвидной древесины, а складирована для передачи в управление Росимущества лишь десятая часть. Возникает вопрос: куда делись 200 тыс. кубов? - обратил внимание Владимир Сыркин.
Да и срубленный лес теряет товарные качества. Сведения о местонахождении, объемах, породном и качественном составе заготовленной древесины крайне важны для организации терруправлениями Росимущества торгов по ее реализации, поскольку затягивание сроков, несомненно, приводит к резкому снижению ее стоимости - бюджеты недополучат миллионы рублей. Виктор Ишаев потребовал от руководства ООО «Газпром Инвест Восток» через неделю предоставить все необходимые сведения о «пропавших» лесозаготовках.
- Меня беспокоит нарушение технологий при укладке газопровода, вопросы доставки труб, прохождения через нерестовые реки при строительстве трубы Хабаровск - Владивосток. Да и в самом Владивостоке остаются проблемы утилизации атомных реакторов, очистки морских акваторий и бухт от затонувших судов и металлического лома. Сегодня мы должны сделать все для того, чтобы очистить Владивосток от грязи, скопившейся там за десятилетия. Город довели до такой степени, что уже руководству страны приходится заниматься канализациями, помойками и дорогами в нем. Всей страной думаем о будущем Владивостока, - заключил Виктор Ишаев.
А тем не менее экология городского побережья на фоне развернувшихся строек ухудшается.
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