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Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы

28 Ноября 2017, 16:45 | Дальний Восток

«Ростелеком» выбрал подрядчиком Huawei, а не Nokia

ПАО «Ростелеком» заключило договор на строительство подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Курильск – Крабозаводское с ООО «Техкомпания Хуавэй» (российская «дочка» китайской Huawei).

Стоимость услуг, предложенная победителем, составила 2,985 млрд рублей без НДС. В тендере также участвовало ООО «Нокиа Солюшнз энд Нетворкс» (российская «дочка» Nokia), предложившее выполнить работы по более высокой цене.

Согласно графика реализации проекта, завершение прокладки кабеля по морю запланировано на 8 сентября 2018 года, завершение монтажа основного технологического оборудования – на 8 октября 2018 года.

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию министерства строительства РФ планируется на 25 марта 2019 года, государственная регистрация права собственности – на 1 июня 2019 года.

«Ростелеком» уже успешно построил подводную ВОЛС в акватории Охотского моря по маршруту Сахалин-Магадан-Камчатка. Работы по реализации проекта были завершены в октябре 2016 года и линия была запущена в коммерческую эксплуатацию. Ее общая протяженность составляет около 1,7 тыс. км. Максимальная пропускная способность линии - до 8 Тбит/с.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: huawei  ВОЛС  "ростелеком"  nokia  Курилы 



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