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Бывший гендиректор Находкинского судоремонтного завода подозревается в хищении 23,5 млн рублей
Речь скорее всего идет об Андрее Чиже
Бывший генеральный директор ОАО «Находкинский судоремонтный завод» (теперь ПАО) подозревается в хищении 23,5 млн рублей. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», речь идет о Андрее ЧИЖЕ, сыне Евгения ЧИЖА. Вместе оба менеджера руководили НСРЗ около 30 лет. С февраля 2015 года генеральным директором ПАО «НСРЗ» является Михаил ПОЛЕТАЕВ, который является креатурой нового владельца завода – АО «МП Групп» (Москва).
«Военной прокуратурой Тихоокеанского флота при проверке законности расходования бюджетных средств установлено, что бывший генеральный директор ОАО «Находкинский судоремонтный завод» в рамках исполнения государственного контракта по ремонту большого десантного корабля и плавучей мастерской заключил фиктивный договор субподряда с ООО «Алеут-Восток», вступив в преступный сговор с руководителем коммерческой организации. В результате ими похищено свыше 23,5 млн рублей», - сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.
В ГВП отметили, что следственным управлением УМВД России по Приморскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).
Досье «Золотого Рога»: ОАО «Находкинский судоремонтный завод» специализируется на ремонте и строительстве судов, при этом основным видом деятельности общества является выполнение государственного заказа.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото www.nakhodka.tv
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