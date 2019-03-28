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Две команды ДГК стали финалистами чемпионата РАЦЭНЕРДЖИ

28 Марта 2019, 20:33 | Дальний Восток

Финал кейс-чемпионата прошел 26-27 марта в Москве

Команды Комсомольской ТЭЦ-2 и Комсомольской ТЭЦ-3, представляющие АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК), стали призерами Первого корпоративного инженерного кейс-чемпионата по инновациям и рационализации «РАЦЭНЕРДЖИ», организованного ПАО «РусГидро».

Финал кейс-чемпионата прошел 26-27 марта в Москве. В нем приняли участие 13 команд из трех крупнейших дальневосточных компаний – АО «ДГК», АО «ДРСК» и ПАО «Якутскэнерго»,  соревновавшихся по 2 направлениям -  «Электрические сети» и «Теплоэнергетика». Свои проекты по направлению «Теплоэнергетика» в финале представили по три команды  из ДГК и «Якутскэнерго». Команды защищали перед экспертным жюри свои инженерные решения кейса «Использование низкопотенциального тепла Дальневосточной ТЭЦ».

Перед участниками была поставлена задача предложить комплекс технологических решений по повышению энергоэффективности и ресурсосбережению за счет использования низкопотенционального тепла на тепловой электростанции. Особенность этого чемпионата заключается в том, что задания кейса максимально приближены к реальным производственным задачам.

Проекты решений каждой команды оценивались членами экспертной комиссии по шести критериям, среди которых учёт ключевых параметров и фактов кейса, эффективность предлагаемых технических решений и их новизна, применимость инноваций в условиях дальневосточной энергетики, оценка экономического эффекта, логика и качество подачи информации.

Приз за второе место достался команде Комсомольской ТЭЦ-2. Третье место разделили между собой команды Комсомольская ТЭЦ-3 и «Джоуль» Якутской ГРЭС (ПАО «Якутскэнерго»). Первое место жюри присудило «Команде 1» Якутской ТЭЦ (ПАО «Якутскэнерго»).

Корпоративный инженерный кейс-чемпионат проводится для развития и популяризации инновационной деятельности и рационализаторства в Группе РусГидро, мотивации работников к реализации интеллектуального потенциала через изобретательскую и творческую деятельность, а также формирования базы лучших инновационных решений применительно к конкретным производственным задачам.  В соответствии с заранее выбранным направлением команды готовили проекты повышения энергоэффективности и ресурсосбережения ТЭС либо формировли требования к программно-техническому комплексу по планированию ремонтов в электросетевом сегменте.

Формат инженерного кейса выбран в качестве инструмента для «мозгового штурма» и стимулирования выработки различных инновационных решений. Конкурс дает участникам возможность развить навыки по разработке инновационных проектов, работе в команде, подготовке презентаций и публичным выступлениям. Оценку работ вело экспертное жюри с участием опытных экспертов Группы «РусГидро». Лучшие проекты получат поддержку компании и будут рассмотрены к внедрению в производственный цикл.

Досье газеты «Золотой Рог»: АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро».  Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2018 году  АО «ДГК» было выработано 25,86 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 20,86  млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: энергетика  конкурс  "Якутскэнерго"  ДГК  "РусГидро" 



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