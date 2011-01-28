Философия гостеприимства

В преддверии Форума АТЭС много говорится о развитии индустрии гостеприимства. Но пока одни только рассуждают о том, что еще нужно сделать во Владивостоке, каким масштабным проектом удивить будущих гостей, другие - строят и открывают уютные и хорошо продуманные комплексы отдыха. А за основу берут правила исконно русского гостеприимства, описанные еще в старых русских сказках: баню растопить, вкусно накормить да спать уложить...

В Центре отдыха «Кедровая падь», что находится в 20 минутах от города, напротив поворота на Шамору, гостей так и встречают: русская парная, восточный хамам, сытная мясная кухня, отличный бильярдный зал, а для тех, кто, расслабившись в уютной неге, не захочет покидать этот оазис отдыха, - мини-отель на пять комфортабельных номеров. А также - свежий воздух, каток для фигурного катания, в теплое время года - белоснежные шатры на открытой летней площадке - и все это в ближнем пригороде и в то же время вдали от городской сутолоки. К слову, активные строительные работы в районе Океанской не должны пугать: к «Кедровой пади» ведет хорошая дорога (и даже более удобная, чем раньше).

Баню растопить…

Избавиться от последствий городского стресса можно двумя способами - попарившись вволю душистым веником (русская парная включает комнату массажа, бассейн, джакузи и уютную зону отдыха) или погрузившись в атмосферу настоящей восточной бани. Заметьте, никакой имитации - полноценный турецкий хамам, да еще из натурального нефрита. Легкий влажный пар, профессиональный пилинг ароматными скрабами, фирменный мыльный массаж очищают организм от токсинов, восстанавливают дыхание кожи, снимают мышечное напряжение, избавляют от лишнего веса и возвращают силы. Один сеанс заменяет целую программу антистресс-ухода.

…вкусно накормить…

Название кафе - «Жадина-Говядина» - полностью отражает его «мясную душу». Сюда любят приезжать семьями: дети обожают исследовать 2-этажный зал, утопающий в кронах могучих деревьев и очень напоминающий сказочный лес. Взрослых - особенно мужчин - вдохновляет кухня: истекающие соком фирменные стейки, рульки, томленая говядина не просто изумительно приготовлены, но и представляют собой весьма внушительные порции (представительницы слабого пола могут заказать полпорции).

Очень популярны столы-«самовары», позволяющие удивить милую спутницу или друзей кулинарным талантом. В теплое время года хитом становятся блюда из тандыра - профессиональной азиатской печи.

А еще, практически каждый уикенд здесь имеет свое тематическое наполнение, поэтому, если вы еще задаетесь вопросом, где провести один из новогодне-рождественских вечеров, отпраздновать День влюбленных или отметить День защитника Отечества - считайте его решенным.

…развлечь…

Отведя душу в парной или хамаме, отведав сытной кухни, можно отправиться в классический бильярдный зал. Профессиональный 12-футовый стол позволяет проводить серьезные турниры по русскому бильярду. И оснащенность, и благородство интерьера, и камерность атмосферы - на высоте. К слову, этот зал, как и все остальные зоны комплекса, имеет отдельный вход, что очень удобно для тех, кто приезжает сюда просто поиграть, пообщаться тесной мужской компанией (тем более что можно заказать ужин ы прямо в бильярдную).

При желании можно арендовать весь комплекс целиком - для корпоративных мероприятий или личных банкетов. К слову, для юных гостей работают сразу две разновозрастные детские комнаты. Так что и взрослые, и дети могут отдохнуть друг от друга.

… и спать уложить.

Если вдруг застолье затянулось и уезжать домой совсем не хочется - к услугам гостей уютный мини-отель на пять номеров. Комнаты отличаются дизайном, цветовой гаммой и настроением, но располагают всем необходимым для спокойного и безмятежного сна и отдыха. Летним утром вас разбудит пение птиц, зимним вас удивит хрустально-звенящая тишина. Беспокоиться не о чем - комплекс находится под надежной охраной и имеет парковку с круглосуточным видеонаблюдением.

К слову, за время работы центра у него появились и постоянные иногородние гости: удобное расположение по дороге в аэропорт - большой плюс для инспектирующих саммитовские стройки специалистов.

Казалось бы, ну что особенного скрывают в себе простые правила исконно русского гостеприимства? Искреннюю заботу о ближнем, простое человеческое радушие и хлебосольный стол. Успели позабыть, что это такое? Приезжайте в «Кедровую падь».