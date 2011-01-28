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И никаких компромиссов!
Название этой уютной кофейни определило ее местонахождение: хорошо знакомая каждому владивостокцу старая добрая Фонтанка. Вот уже полтора века здесь живет История, придавая особый, скрытый, смысл каждому строению.
В этот уютный уголок безмятежности, расположенный так удачно — «по дороге», «у дома», «рядом с офисом», — гости приходят как к старым добрым друзьям. Они могут различаться по возрасту, мироощущению, но объединены одной страстью — к ХОРОШЕМУ КОФЕ. Тем более что персоналу удается создать особенную, теплую атмосферу, для того чтобы «Фонтанка» стала памятной не одному поколению владивостокцев.
Оригинальное меню с фирменным сопровождением к главному бодрящему напитку — повод для отдельного разговора. Располагающая атмосфера подходит для любого настроения и случая: сюда приходят и на деловой завтрак, и на встречу с друзьями, и на свидание с любимым человеком, да и просто так… — разве нужен повод для того, чтобы скоротать часок за чашкой ароматного кофе?
Учредителям и менеджменту этого уютного заведения важно ВСЕ, что связано с кофе. И никаких компромиссов здесь быть не может. Этот божественный напиток готовится из свежеобжаренного кофе Premium-класса на одной из лучших в мире кофе-машин La Marzocco. Плюс отточенное мастерство бариста. Результат — узнаваемый вкус и аромат Напитка богов.
Чашка крепкого кофе — и серые будни приобретают другое звучание… Ну и что из того, что город закован в лед. Ну и пусть пробки на дорогах. В этой чудесной кофейне в центре старого Владивостока все кажется таким не важным… Здесь даже время живет по своим законам. И никаких компромиссов.
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