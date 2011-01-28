www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.18 р. 100 JPY: 60.71 р.
EUR: 76.72 р. 10 CNY: 98.05 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

И никаких компромиссов!

28 Января 2011, 15:58 | Дальний Восток

Название этой уютной кофейни определило ее местонахождение: хорошо знакомая каждому владивостокцу старая добрая Фонтанка. Вот уже полтора века здесь живет История, придавая особый, скрытый, смысл каждому строению.

В этот уютный уголок безмятежности, расположенный так удачно — «по дороге», «у дома», «рядом с офисом», — гости приходят как к старым добрым друзьям. Они могут различаться по возрасту, мироощущению, но объединены одной страстью — к ХОРОШЕМУ КОФЕ. Тем более что персоналу удается создать особенную, теплую атмосферу, для того чтобы «Фонтанка» стала памятной не одному поколению владивостокцев.

Оригинальное меню с фирменным сопровождением к главному бодрящему напитку — повод для отдельного разговора. Располагающая атмосфера подходит для любого настроения и случая: сюда приходят и на деловой завтрак, и на встречу с друзьями, и на свидание с любимым человеком, да и просто так… — разве нужен повод для того, чтобы скоротать часок за чашкой ароматного кофе?

Учредителям и менеджменту этого уютного заведения важно ВСЕ, что связано с кофе. И никаких компромиссов здесь быть не может. Этот божественный напиток готовится из свежеобжаренного кофе Premium-класса на одной из лучших в мире кофе-машин La Marzocco. Плюс отточенное мастерство бариста. Результат — узнаваемый вкус и аромат Напитка богов.

Чашка крепкого кофе — и серые будни приобретают другое звучание… Ну и что из того, что город закован в лед. Ну и пусть пробки на дорогах. В этой чудесной кофейне в центре старого Владивостока все кажется таким не важным… Здесь даже время живет по своим законам. И никаких компромиссов.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru