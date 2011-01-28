Новые технологии – новые дороги

Во Владивостоке развернуто масштабное дорожное строительство: идет реконструкция федеральной трассы М-60 «Уссури», строится скоростная автодорога «Владивосток – Находка – порт Восточный», пересекающаяся со строящейся подъездной дорогой к международному пассажирскому терминалу аэропорта «Кневичи». Ведутся активные работы по прокладке новой дороги «Посёлок Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл».

По словам губернатора Сергея ДАРЬКИНА, на объектах задействованы лучшие компании со всей России, в их числе – много приморских. На стройках применяются высокоэффективные технологии, которые в будущем будут использоваться и при реализации других крупных проектов на территории Приморья. О передовых технологиях дорожного строительства «ДК» рассказал генеральный директор ООО «Захар» Ярослав КОТЫК.

– Ярослав Иванович, о каких технологиях идет речь, что ваша компания предлагает дальневосточному рынку?

– Мы – официальный представитель американской компании BAV Corporation, Inc., которая производит и поставляет ремонтные составы для асфальтов и бетона, лабораторное и строительное оборудование для изготовления дорожных покрытий. В рамках проведенного недавно семинара мы презентовали новый тип дорожного покрытия – щебёночно-мастичного асфальта. Это асфальтобетон из горячей асфальтобетонной смеси, изготовленной с добавлением стабилизирующей целлюлозной добавки TOPCEL. Эти покрытия отличает высокая ровность и шероховатость, морозостойкость, повышенная устойчивость к колее и трещинообразованию. А за счет повышенного содержания битума происходит самозатягивание небольших трещин.

Мы презентовали технологии заливки трещин в дорожном покрытии. Современные герметизирующие материалы (были представлены мастики CRAFCO) представляют собой однокомпонентные составы на основе битума с добавками полимеров для разных климатических зон. Для санации (ремонта) трещины её нужно всего лишь разделать (с помощью фрезы обрезать неровные края) и залить под определенным давлением горячей мастикой. В результате на 5-7 лет о дефекте можно забыть. Для проведения оперативных работ разработана технология «холодного асфальта». Яму достаточно просто засыпать смесью и уплотнить вибротрамбовкой. Движение можно открывать сразу по окончании работ – требуемую прочность покрытие наберет само под колесами проезжающего транспорта.

– А что вы можете рассказать о новинках в области оборудования? Есть ли новые разработки в сфере лабораторных исследований?

– Их масса. Немецкие и американские машины – установки для производства холодных асфальтобетонных смесей, комбинированные машины для ямочного ремонта, универсальные ремонтные комплексы, уширители дорожного полотна надежны и просты в управлении, рассчитаны на эксплуатацию в российских условиях.

Лабораторное оборудование для проверки качества асфальтобетонной смеси и качества уложенного покрытия – больная тема для дальневосточных дорожников. Существующие методы давно устарели, а использование европейского и американского оборудования затруднено в связи с тем, что российские ГОСТы не соответствуют Евронормам, а значит, все новые европейские приборы требуют дополнительной регистрации и сертификации. Это в некоторой степени абсурд – надо доказывать, что новый прибор подходит к старой системе. Мы поставляем приборы марки InfraTest – толщиномеры, приборы для определения несущей способности грунта с помощью падающего груза, пенетрометры, асфальтоанализаторы, приборы неразрушающего действия для измерения плотности асфальтобетонов и грунтов (PQI и SDG) и многие другие. Нужен инструмент, позволяющий упростить процедуру адаптации современного иностранного лабораторного оборудования в российскую действительность. Может быть, проблему можно решить путем принятия регионального регламента о дорожном строительстве? Во многих странах вопрос контроля качества – это в первую очередь забота местных органов управления. Думаю, это и у нас возможно.

– Компания «Захар» занимается сооружением подпорных стен. Именно ваша технология была выбрана для нового жилого микрорайона «Снеговая падь». В чем их особенность?

– Это своего рода железобетонный габион – бетонный «куб», заполняемый щебнем или скальником желательно одного размера (от 40 до 150 мм). Блоки устанавливаются друг на друга со смещением, по принципу пирамиды. В результате стены получаются сейсмоустойчивыми. К тому же эстетично выглядят: фронтальная сторона габионов имеет декоративную поверхность под «природный камень», а благодаря ярусности конструкции может быть засажена декоративными растениями. И еще – щебень создает естественную дренажную систему, что особенно актуально для Владивостока с его муссонным климатом. Надеемся, что и городу подойдут наши подпорные стенки, тем более что программа по ремонту и восстановлению аварийных подпорных стен существует уже несколько лет. В общем, нет надобности изобретать колесо. Много современных технологий уже внедрены и используются.