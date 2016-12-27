"РАО ЭС Востока" заняло в ВТБ 8,5 млрд рублей

Кредит привлекается на рефинансирование долгов дальневосточного энергохолдинга

ПАО «РАО ЭС Востока» (входит в группу «РУсГидро», ранее управляло электроэнергетикой Дальнего Востока) привлекает в ВТБ кредитную линию на 8,5 млрд рублей для рефинансирования текущей задолженности.

Кредитная линия открывается на срок до 22 октября 2018 года.

На конец 2016 года общая сумма долга группы «РАО ЭС Востока» превышала 100 млрд рублей.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ВТБ может выкупить допэмиссию «РусГидро» и приобрести квазиказначейский пакет акций компании на общую сумму 55 млрд руб. для докапитализации «РАО ЭС Востока». Полученные средства «РусГидро» будет предоставлять дальневосточным «дочкам» в виде займов.

Досье «Золотого Рога»: «РАО Энергетические системы Востока» - крупнейший поставщик электрической и тепловой энергии на Дальнем Востоке. Холдинг создан 1 июля 2008 года для управления энергетическими компаниями, осуществляющими деятельность в Объединенной энергосистеме Востока (Приморский и Хабаровский края, Амурская область, Еврейская АО и юг Якутии), а также в шести изолированных энергосистемах. В состав холдинга входят дальневосточные энергокомпании ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК), АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК), АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК), ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Магаданэнерго», ПАО «Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», а также ПАО «Передвижная энергетика» (Москва). Установленная электрическая мощность объектов генерации холдинга составляет 8 тыс. 924 МВт.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток